Mort du réalisateur espagnol Carlos Saura à l'âge de 91 ans

Le cinéaste Carlos Saura est décédé à l'âge de 91 ans ce vendredi 10 février 2023. Considéré comme l'un des réalisateurs espagnols majeurs, il était notamment connu pour le drame "Cría cuervos".

Réalisateur de Cría cuervos, Carlos Saura est décédé à l'âge de 91 ans ce vendredi 10 février 2022. L'Académie espagnole du cinéma a annoncé la triste nouvelle sur Twitter :

L'Académie du cinéma a le profond regret d'annoncer le décès de Carlos Saura (...), l'un des cinéastes fondamentaux de l'histoire du cinéma espagnol, mort aujourd'hui à son domicile à 91 ans, entouré de ses êtres chers. (...) Son dernier film, Las paredes hablan, était sorti vendredi, preuve de son activité infatigable et de son amour pour son métier jusqu'à ses derniers instants.

Carlos Saura devait recevoir un Goya d'honneur lors de la cérémonie annuelle, qui se déroulera ce samedi 11 février à Séville. Un hommage sera rendu à celui qui est considéré comme l'un des réalisateurs les plus importants du cinéma espagnol, au même titre que Luis Buñuel et Pedro Almodóvar.

Un habitué du Festival de Cannes

Né en 1932 à Huesca, Carlos Saura débute sa carrière à la fin des années 50 avec plusieurs courts-métrages, avant de signer son premier long, Les Voyous, en 1960. Un film sélectionné au Festival de Cannes, duquel le réalisateur devient un habitué. En 1974, il décroche le Prix du Jury pour La Cousine Angélique, avant de remporter le Grand Prix du Jury deux ans plus tard pour Cría cuervos, son projet le plus célèbre. Dans ce drame porté par Geraldine Chaplin et Ana Torrent, une fillette de neuf ans s'invente son propre univers après avoir été témoin de la mort de ses parents.

En 1980, Carlos Saura récolte de nouvelles récompenses au Festival de Cannes pour Carmen. Au cours de sa carrière, le cinéaste tourne plus de quarante longs-métrages. Avant son décès, il travaillait sur un film historique centré sur Jean-Sébastien Bach. À travers ses oeuvres, Carlos Saura a combattu le régime franquiste, que ce soit dans Le Jardin des délices et Anna et les loups, avant de se consacrer à des oeuvres sur la musique et la danse comme Noces de sang, L'Amour sorcier et Tango.