Mort de John Amos, l’acteur d’Un prince à New York et Die Hard 2

Apparu dans des films majeurs et surtout connu aux États-Unis pour ses rôles dans des séries iconiques, John Amos est décédé à 84 ans le 21 août dernier. Sa mort n'a été annoncée que dernièrement.

John Amos est décédé

John Amos n’est plus. L’acteur est mort le mercredi 21 août dernier de causes naturelles, à l’âge de 84 ans. Sa mort n’avait pas encore été annoncée. Mais son fils, Christopher Kelly Amos, a partagé l’information récemment dans un message relayé par Deadline.

Lui rendant hommage, Christopher Kelly Amos a déclaré que son père « était d’une profonde gentillesse et un cœur en or… et il était aimé partout dans le monde. » John Amos aura eu une carrière à l’écran longue de plus de cinquante ans.

Des rôles majeurs au cinéma…

Au cinéma, l’un des rôles les plus connus de John Amos est celui de Cleo McDowell, le propriétaire d’un fast-food dans Un prince à New York. Le natif de Newark avait ensuite repris ce rôle dans Un prince à New York 2, toujours porté par Eddie Murphy.

https://x.com/DEADLINE/status/1841237610527625353

John Amos a aussi tenu un rôle important dans Die Hard 2. Il y jouait le Major Grant. La dernière apparition de l’acteur était en 2023. Aux côtés de Pierce Brosnan, il partageait l'affiche de The Last Rifleman, un film sur un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui décide de s’échapper de sa maison de retraite pour aller en Normandie afin de rendre un dernier hommage à son meilleur ami.

… et une grande carrière sur le petit écran

John Amos aura donc tenu quelques rôles majeurs dans des films au cours de sa carrière. Mais aux États-Unis, il est surtout connu pour sa carrière à la télévision. Il a d’abord accédé à la notoriété grâce à son rôle dans The Mary Tyler Moore Show. Puis, il a décroché ce qui reste peut-être son rôle le plus important dans la sitcom Good Times, véritable carton lors de sa diffusion dans les années 1970.

Plus tard, le comédien a aussi incarné Kunta Kinte dans Roots, une mini-série là aussi devenue culte. Sa performance lui a valu une nomination aux Emmy Awards. John Amos est ensuite apparu dans d’autres titres majeurs de la télévision. Comme À la Maison-Blanche, All About the Andersons, et Mon oncle Charlie. Sa dernière apparition sur le petit écran sera dans Suits : L.A., dans lequel on le verra jouer lui-même. Ce spin-off de la série culte Suits : avocats sur mesure n’a pas encore de date de sortie.