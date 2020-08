Mort sur le Nil : première bande-annonce et casting cinq étoiles pour Kenneth Branagh

Hercule Poirot incarné par Kenneth Branagh mène à nouveau l’enquête dans “Mort sur le Nil”. Une croisière mortelle pour laquelle l'acteur et réalisateur s'est bien entouré.

Kif et Hercule

Mort sur le Nil est au départ un des romans les plus connus de l’anglaise Agatha Christie. L’histoire est si bien ficelée qu’elle est adaptée à travers tous les médias possibles. Pièce de théâtre, radio, cinéma, télévision, bande-dessinée et même jeu vidéo en 2009.

L’histoire se passe en Egypte, et suit plusieurs personnages. D’abord le couple Linnet Ridgeway (Gal Gadot) et Simon Doyle (Armie Hammer) qui sont poursuivis par l’ancienne fiancée de Simon, Jacqueline de Bellefort (Emma Mackey). Dans l’hôtel où ils séjournent, ils croisent la route du détective Hercule Poirot, alors en vacances. Ils embarquent, avec d’autres convives, sur le vapeur S.S Karnak pour faire une croisière sur le Nil. Durant la traversée, Simon est assassiné. Jacqueline est la première suspecte, mais aussi la seule à avoir un alibi en béton. Là où il y a crime, il a coupable. Le policier belge va mener l’enquête dans une histoire bien plus compliquée qu’elle n’y paraît.

Mort sur le Nil : défilé de stars

Après Le crime de l’Orient-Express, Kenneth Branagh (la saga Harry Potter) revient dans le monde d’Agatha Christie avec cette nouvelle adaptation. Il reprend pour l’occasion le costume et la moustache d’Hercule Poirot qui lui vont si bien. Et on peut dire que le Britannique sait s’entourer tellement l’affiche est ici encore des plus prestigieuses.

Le couple principal réunit pour la première fois Gal Gadot (Wonder Woman) et Armie Hammer (The Social network). Autour d’eux, Annette Bening (American Beauty), Rose Leslie (Game of thrones, ), Russell Brand (American trip, Rock forever), et Letitia Wright (Black Panther). Tom Bateman, qui jouait déjà Bouc dans Le Crime de l’Orient Express, reprend son rôle ici.

Kenneth Branagh avait eu la main chanceuse avec le premier film qui avait rapporté plus de $350 millions dans le monde. Dans l’hexagone, le long-métrage avait réuni plus d’un million de spectateurs en fin de carrière. Ce Mort sur le Nil connaîtra-t-il le même destin ensoleillé ?

Réponse le 21 octobre pour la sortie française.