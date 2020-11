Mortal Kombat 11 : Christophe Lambert et d'autres acteurs du film débarquent dans le jeu

"Mortal Kombat 11" rend hommage à son adaptation cinématographique de 1995 en proposant des skins des acteurs du film pour ses personnages cultes.

Mortal Kombat : coup de pied, de poing et de génie

Mortal Kombat est un jeu à part dans l'histoire des jeux vidéo. Sorti en 1992, il se plaçait comme le concurrent direct du légendaire Street Fighter 2. Pourtant, si les deux mettent en scène des combattants qui se tapent dessus, ils n'en sont pas pour autant égaux quant à la mise en scène de cette violence. D'un côté, Street Fighter utilise des graphismes plutôt cartoon et des personnages hauts en couleurs. De l'autre, Mortal Kombat digitalise de vrais acteurs et plonge dans le gore et les citernes d'hémoglobine.

A l'époque de sa sortie, le jeu fait justement parler de lui pour la cruauté pixellisée qu'il semble vénérer. Mis en cause encore plus que la présence de sang, les associations de parents pointent du doigt le principe des fatalités qui permettent en fin de rencontre, entre autres, d'arracher des têtes, des colonnes vertébrales et d'immoler son adversaire. Scandale ! Il faut que ce jeu disparaisse des rayons des marchands ! Résultat de cette polémique ? Mortal Kombat devient un phénomène médiatique, se vend encore plus et devient une des franchises les plus lucratives de cette industrie.

Mortal Kombat ©New Line Cinema

Surfant sur ce succès, New Line Cinema en produit une adaptation cinématographique (Mortal Kombat) écrite et réalisée par Paul W.S. Anderson. L'Anglais n'a alors qu'un seul long-métrage sur sa filmographie : le violent Shopping avec Jude Law et Sadie Frost. Fan du jeu, Anderson en signe un hommage fidèle marqué par la prestation du frenchie Christopher Lambert dans le rôle de Raiden. Difficile d'oublier l'acteur en magicien au chapeau rond et aux éclairs qui surgissent des mains et des yeux.

Retour à l'envoyeur

Le jeu Mortal Kombat 11 est sorti l'année dernière et de nouveaux personnages y sont dès aujourd'hui jouables (vidéo à voir en une d'article). Parmi eux, des personnages du film inspiré du jeu vidéo ! Ce sont en effet trois personnages du jeu qui peuvent maintenant prendre l'apparence des acteurs du long-métrage.

Raiden peut donc ressembler à Christophe Lambert avec sa longue crinière blanche et son cou vre-chef culte. Sonya Blade aura à nouveau le visage de Bridgette Wilson - A noter qu'elle aurait pu ressembler à Cameron Diaz si elle n'avait pas dû refuser le rôle à cause d'une blessure. Tandis que Linden Ashby prête, comme dans le long-métrage, ses traits à Johnny Cage. Histoire cocasse, c'est Jean-Claude Van Damme qui était le premier choix de la production. Le Belge a néanmoins refusé la proposition pour jouer à la place dans... Street Fighter, l'adaptation cinématographique du concurrent.

Mortal Kombat ©Warner Bros. Games

Ce Mortal Kombat 11 fait donc la part belle au cinéma et pas seulement à son adaptation. D'autres personnages cultes de films d'action y sont en effet jouables. On retrouve le T-800 sous les traits d'Arnold Schwarzenegger version Terminator : Dark Fate. Autre invité de marque, Sylvester Stallone y prête son Rambo. Robocop ressort également du placard dans sa version Paul Verhoeven.

De quoi s'amuser à faire de drôles de combats fantasmés par les fans. Qui est le plus fort ? Terminator ou Rambo ? Robocop ou Raiden ? L'hippopotame ou l'éléphant ? La dernière question restera néanmoins peut-être encore et toujours en suspens. Pour les autres, la réponse se trouvera manette en mains.