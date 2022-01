Mortal Kombat 2 confirmé avec un scénariste de Marvel

Il y aura bien un "Mortal Kombat 2". Warner a confirmé la production de la suite en confiant l'écriture du scénario à Jeremey Slater qui a récemment travaillé sur le script de la série "Moon Knight".

Mortal Kombat, une nouvelle adaptation loin d'être convaincante

La franchise Mortal Kombat a longtemps ravi les fans de jeux vidéo. Un peu moins malheureusement les fans de cinéma. En 1995 sortait le Mortal Kombat de Paul W. S. Anderson avec notamment Christophe Lambert au casting. Pas un chef d'œuvre, mais un succès honnête au box-office étant donné son budget de 20 millions de dollars. Plus de quinze ans après, Warner a retenté le coup avec un film encore une fois assez médiocre. De plus, en raison de la pandémie, le long-métrage a eu droit à une sortie en VOD sur le marché français.

Mortal Kombat ©Warner Bros.

Aux Etats-Unis, Mortal Kombat s'est retrouvé dans les salles et sur la plateforme HBO Max en simultané. Ce qui a forcément impacté son score au box-office. Au final, malgré un budget de 55 millions de dollars, le film de Simon McQuoid n'a rapporté que 62 millions de dollars dans le monde. Il faut néanmoins garder un peu de recul sur ce chiffre. Warner a dû prendre en compte les visionnages sur HBO Max et a vraisemblablement été satisfait puisque le studio ne lâche pas l'affaire.

Warner confirme la suite

En effet, Warner avait annoncé durant la promotion du premier opus imaginer plusieurs films pour créer tout un univers. Mais en voyant les chiffres du box-office, on pouvait supposer que tout cela allait être mis de côté. Pourtant, une suite vient d'être confirmée (via Deadline). Un Mortal Kombat 2 qui sera cette fois écrit par Jeremy Slater. Ce dernier était récemment en charge de l'écriture de la série Marvel Moon Knight. Difficile de dire si sa présence changera la donne pour le moment. La série est prévue pour le 30 mars et sera disponible en France sur Disney+.

Concernant Mortal Kombat 2, on ne sait pas encore vers quoi ira l'histoire. Dans le premier opus, on suivait Cole, un combattant d'arts martiaux traqué par Sub-Zero, un assassin aux pouvoirs extrêmement puissants. Cole se retrouvait alors impliqué dans un combat contre l'Outworld pour sauver la Terre. On ne sait pas non plus si le casting reviendra pour le prochain film. Mais on devrait avoir davantage d'informations à ce sujet prochainement.