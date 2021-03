Mortal Kombat : découvrez de nouvelles images inédites

Le futur film « Mortal Kombat » continue tranquillement sa promotion avec la divulgation d'un nouveau teaser. Attendu pour le 16 avril prochain, le long-métrage promet d'être explosif et très fidèle à la licence de jeux vidéo.

Mortal Kombat : de la violence en prévision

Nous sommes maintenant à moins d'un mois de la sortie de Mortal Kombat à la fois en salles et directement sur HBO Max. Tandis que le film est attendu le 16 avril prochain, la promotion accélère le rythme puisqu'un nouveau teaser vient d'être partagé sur les réseaux sociaux. De nouvelles images qui mettent notamment en avant les personnages de Kung Lao, Goro et Cole Young. Cette vidéo comprend également la voix off de différents acteurs du métrage récitant le nom de leur personnage.

Ce n'est pas parce que ce mois de mars totalement fou a été ruiné que vous ne pouvez pas commencer à vous préparer pour le prochain grand tournoi. #MortalKombatMovie en salles et sur HBO Max le 16 avril.

Pour rappel, ce prochain opus de Mortal Kombat est réalisé par Simon McQuoid, qui signe ici son premier long-métrage. Côté casting, la distribution réunit notamment Joe Taslim dans la peau de Sub-Zero, Josh Lawson dans le rôle de Kano, Lewis Tan en Cole Young ou encore Jessica McNamee en Blade.

Une saga vidéo-ludique culte

Initialement, Mortal Kombat est une licence de jeux vidéo créée en 1992, développée par Midway et publiée par Acclaim. Cette nouvelle franchise avait pour but de concurrencer Street Fighter qui, à l'époque, avait déjà sorti deux opus. En tout, la franchise comprend 14 jeux, dont le dernier est sorti en 2019. Côté cinéma, en 1995, New Line Cinema produit une première adaptation, réalisé par Paul W.S. Anderson. Porté par Christophe Lambert et Robin Shou, le long-métrage reçoit des critiques catastrophiques, malgré un score de 123 millions de dollars de recettes au box-office.

Mortal Kombat ©Midway

En 1997, Robin Shou est de retour dans la peau de Liu Kang pour un deuxième opus : Mortal Kombat : Destruction finale. Là encore c'est une catastrophe critique et le film ne rapporte « que » 51 millions de dollars de recettes. Depuis, la saga a été dérivée en films d'animation, à travers des mini-séries et des web séries, mais jamais sur grand écran. Ainsi, ce nouveau Mortal Kombat sera donc la première adaptation cinématographique depuis 1997 !