Mortal Kombat : découvrez les premières images du nouveau film

"Mortal Kombat" se dévoile enfin à travers des premières images, que les fans attendaient avec impatience. Elles montrent que l'équipe du film s'est attachée à respecter l'esthétisme particulier, et surtout le côté sanglant du jeu.

Mortal Kombat, nouvelle adaptation d'un célèbre jeu vidéo

L'adaptation de célèbres jeux vidéos est devenue très à la mode depuis quelques années à Hollywood. Celles-ci envahissent à la fois le petit et le grand écran. On a ainsi pu découvrir par exemple Assassin's Creed en 2016 ou beaucoup plus récemment la série The Witcher, sur Netflix. Et on pourra bientôt voir la nouvelle version en live action de Mortal Kombat. Le jeu avait déjà eu droit à une première adaptation, sortie en 1995 et réalisée par Paul W. S. Anderson.

Le nouveau film reprendra l'intrigue du célèbre jeu vidéo. On y verra les plus grands champions de la Terre se rassembler pour faire face aux ennemis de l'Autre Monde, alors qu'ils menacent notre planète. Et le long-métrage introduira également de nouveaux personnages. L'un des principaux visages inconnus des gamers sera celui de Cole Young, joué par l'acteur et pratiquant d'arts martiaux Lewis Tan, que l'on a pu voir dans Wu Assassins. Le personnage de Young devrait avoir une place importante dans la trame du long-métrage.

C'est Simon McQuoid qui s'est chargé de mettre en boîte Mortal Kombat. Le réalisateur a pris un risque avec un projet d'une telle envergure puisqu'il s'agit de son premier long-métrage. Devant la caméra, outre Tan, on pourra voir dans Mortal Kombat Joe Taslim dans la peau de Sub-Zero, Josh Lawson dans celle de Kano ou encore Tadanobu Asano dans celle de Raiden. Sonya Blade, Jax, Mileena et Liu Kang font aussi partie de l'histoire. Ce sont Jessica McNamee, Mehcad Brooks, Sisi Stringer et Ludi Lin qui ont été choisis pour les interpréter. Hiroyuki Sanada jouera quant à lui Scorpion, l'un des personnages les plus appréciés des fans du jeu vidéo.

Des premières images sanglantes pour Mortal Kombat

Alors que les fans attendaient de ses nouvelles, Mortal Kombat se dévoile enfin un peu, puisqu'Entertainment Weekly, vient de mettre en ligne les premières images du film de Simon McQuoid. Et elles promettent de faire la part belle à l'un des aspects les plus importants du jeu, à savoir la violence. La plupart des photos mises en ligne par le média américain montre un personnage se battant avec un autre ou arborant une cicatrice sans doute obtenue lors d'un précédent combat. Le réalisateur a confirmé cela en promettant au média américain que le film a respecté l'aspect sanglant du jeu vidéo dont il est adapté.





Le long-métrage de McQuoid aura la particularité d'être le premier de l'univers Mortal Kombat à montrer la mort de certains personnages. Également interrogé par EW, Lewis Tan promet même que certaines de ses morts seront mémorables :

Il y a certaines morts folles. On a pris certains iconiques des jeux. Il y a des morts vraiment badass que je suis vraiment impatient de voir sur grand écran. Elles sont brutales. Ils ne se sont pas retenus.

Voilà qui devrait mettre l'eau à la bouche des fans qui apprécient la violence graphique et le style particulièrement porté sur le sang du jeu. Au vu de la popularité des jeux sur lequel il est basé, Mortal Kombat est attendu au tournant par les fans, et l'un des aspects qui sera sans doute les plus scrutés sera son esthétisme, et plus particulièrement sa quantité d'hémoglobine.

La sortie de Mortal Kombat est prévue pour le 16 avril prochain aux États-Unis, et en simultanée dans les cinémas et sur HBO Max. Et il arrivera deux jours avant dans les salles françaises, soit le 14 avril.