Mortal Kombat : le thème musical culte de la franchise sera-t-il au rendez-vous ?

De "Mortal Kombat", on retient bien évidemment sa violence graphique, ses personnages charismatiques, ses premières adaptations au cinéma... mais également leur bande-son. En effet, le thème musical Techno Syndrome est devenu un emblème de la franchise. Par conséquent, cette nouvelle adaptation a fait en sorte que ce morceau soit bel et bien présent...sous une forme toutefois différente de celle que l'on a connue.

Que le combat commence !

Après la première bande annonce qui a cartonné sur les réseaux sociaux, Mortal Kombat est (re)devenu l'un des films les plus attendus de l'année. En effet, le film réalisé par Simon McQuoid a joint la parole aux actes. Ainsi, les premières images ont pu montrer que le gore, les répliques cultes et les fatalities sanglantes seraient bien au rendez-vous. D'autant plus que la plupart des personnages cultes des jeux seront présents, à l'exception notable de Johnny Cage. Ainsi on retrouvera Liu Kang, Kung Lao, Raiden, Sonya Blade, Jax, Kano, Scorpion, Sub-Zero, Shang Tsung, Kitana ou bien encore Mileena.

Pour rappel, cette nouvelle adaptation ciné de Mortal Kombat aura pour protagoniste Cole Young, personnage inédit crée spécialement pour le film. On suivra ainsi ses péripéties aventurières, sa rencontre avec les personnages mythiques de la saga et sa participation au grand Tournoi pour la survie du Royaume Terre face aux forces maléfiques de l'Outre-Monde. On a hâte de voir le résultat !

Mortal Kombat ©Warner Bros

Test your might ! MORTAL KOMBAT !

Un pur morceau de boîte de nuit, des notes électro marquantes et un cri retentissant dès les premières secondes : "MORTAL KOMBAT !"...Le thème musical Techno Syndrome, entendu dans le film de 1995, est devenu iconique pour tous les fans de la franchise. En effet, le morceau composé par The Immortals est un symbole de l'ambiance énergisante et spectaculaire qui règne dans toutes les oeuvres Mortal Kombat. Par conséquent, cette nouvelle adaptation a prévu d'intégrer le célèbre thème. Simon McQuoid s'est montré très rassurant à propos de sa collaboration avec le compositeur Benjamin Wallfisch (Annabelle 2, Ça, Invisible Man) :

Wallfisch est venu me voir. Nous avons alors commencé à parler du respect des fans et du matériel qu'ils connaissaient déjà. Il m'a demandé s'il était possible de faire quelque chose avec la musique entendue dans les précédentes oeuvres. Je lui ai répondu que cela était possible car au travers tout ce processus, nous voulions prendre du matériel bien connu et y ajouter une tonalité différente. Nous souhaitions que cela soit sérieux, très sérieux. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de comédie et de légèreté dans le film. Seulement, nous souhaitions que cela soit vraiment réfléchi. Du coup, il m'a fait écouter une démo pour savoir ce que j'en pensais.

Agréablement surpris par le fait que Wallfisch ait travaillé sur le film avant même d'être officiellement embauché, McQuoid a ensuite été impressionné par ce qu'il a entendu. La musique l'a profondément marqué puisqu'elle l'a aidé à mieux choisir son casting, et à mieux diriger ses acteurs potentiels :

Quand il m'a joué ça, j'étais en sueur. C'était incroyable. Du coup, ce morceau m'a permis de me simplifier la vie quand j'ai commencé à parler à des acteurs potentiels. Je parlais moins, je faisais jouer la musique et je n'avais pas besoin de tellement présenter les personnages. Ils savaient exactement le film que nous allions faire.

Aussi populaire que soit devenu le Techno Syndrome , il était clairement un produit de son époque. Il sera donc intéressant de voir les modifications apportées par Wallfisch. Réponse le 9 avril.