Mortal Kombat : les premiers avis sont arrivés

À une semaine de sa sortie dans les salles américaines, les premiers avis sur la nouvelle monture "Mortal Kombat" viennent d'arriver. Après une promotion qui aura réussi à nous vendre un film violent et fidèle à l'ADN des jeux, est-ce que ces promesses sont bien tenues ?

Mortal Kombat : on veut croire à cette adaptation

Les adaptations au cinéma de jeux vidéo ont la fâcheuse habitude de nous décevoir. Nous sommes pourtant animés par un certain enthousiasme pour Mortal Kombat. Le film de Simon McQuoid a d'abord éveillé notre curiosité, puis les trailers ont carrément capté notre attention. On aime les jeux pour la violence qu'ils contiennent et ce portage sur grand écran a l'air d'avoir respecté cet élément crucial à l'univers. Le scénario va se permettre de verser un peu dans l'originalité en introduisant Cole Young (Lewis Tan), un personnage créé pour l'occasion. Détenteur d'une marque Mortal Kombat sur le torse, il se retrouve embarqué dans un voyage à la découverte de ses origines. Outre ce héros inédit, le film convoque la plupart des combattants adorés par les joueurs : Sonya Blade (Jessica McNamee), Scorpion (Hiroyuki Sanada), Raiden (Tadanobu Asano), Sub-Zero (Joe Taslim), Kano (Josh Lawson) et Jax (Mehcad Brooks), pour ne citer qu'eux.

Mortal Kombat ©New Line Cinema

Warner réserve à Mortal Kombat le même traitement que ses autres productions attendues cette année. Une sortie dans certaines salles aux USA le 23 avril et sur HBO Max en simultané, ainsi qu'une distribution ailleurs dans le monde en fonction de la faisabilité. En France, aucune nouvelle date de sortie n'est programmée. Pendant ce temps, des chanceux ont déjà pu poser les yeux sur le film.

Des premiers avis positifs ?

Notre degré d'exigence envers Mortal Kombat n'est pas si haut, à vrai dire. Comme pour Godzilla vs Kong, on n'attend pas des merveilles de la part du scénario mais, en revanche, on se montrera intransigeant sur la qualité des combats. Si les affrontements ne nous procurent pas les sensations attendues, tout tombera à l'eau. Pour essayer d'en savoir un peu plus, il faut se tourner vers les premières critiques qui viennent de tomber sur le net.

IGN India :

Si vous êtes fan de Mortal Kombat, vous allez vous amuser car vous comblerez les lacunes du film avec vos propres connaissances sur la série, et vous pourrez apprécier simplement la violence. Pour le spectateur moyen, il y aura peu de raison de se soucier des enjeux. En résumé, c'est comme ça que l'on peut définir Mortal Kombat 2021 - une solide adaptation de jeu vidéo bourrée de fan service pour les joueurs et un film d'action juste décent pour tout le monde.

Geek Culture :

En tant que film basé sur un jeu vidéo célèbre, Mortal Kombat amène efficacement l'univers sur grand écran avec beaucoup de soin et d'attention accordée aux détails. La caractérisation des combattants est assez proche de celle des jeux, avec des tenues et des styles presque identiques. La mise en scène, les effets sonores, le gore et l'action sont exactement ce que les fans recherchent depuis le film original de 1995.

Critical Hit Entertainment :

Étant donné que l'argument principal des jeux Mortal Kombat est leur violence absurde, il est choquant qu'il ait fallu autant de temps pour qu'une adaptation en live commence enfin à verser dans un Rated R bien gore. Le cinéaste ne se dérobe pas en nous donnant une poignée de fatalities horriblement satisfaisantes venus des jeux.

Yahoo! News Singapore :

Les fans peuvent s'attendre à une capture de l'essence de la marque - les punchlines et mouvements signatures des personnages sont fidèles à la franchise.

South China Morning Post :

Une adaptation joyeusement violente des jeux... Ce n'est pas un drame avec des personnages nuancés ; au lieu de cela, ce sont des boxeurs avec du sang de ninja et des bérets verts avec des bras de robot qui se battent contre des lézards invisibles et des démons aux ailes de chauve-souris. Quand ils ne se battent pas, les personnages se chamaillent et balancent des phrases pseudo-spirituelles jusqu'à ce qu'il soit temps de s'affronter à nouveau. Mortal Kombat n'est pas pour les palais les plus exigeants, mais pour ceux qui savent : venez !

Fortress :