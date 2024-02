Échec au cinéma, ce remake d'un film culte prend sa revanche sur Netflix

En 2021, le réalisateur Simon McQuoid relance la franchise "Mortal Kombat" avec un nouveau film. S'il n'avait alors pas attiré beaucoup de spectateurs dans les salles, il connaît aujourd'hui le succès sur Netflix et s'est hissé en tête du Top 10 Films.

Mortal Kombat prend le pouvoir

En 2021, pour relancer la franchise Mortal Kombat au cinéma, adaptation de la série de jeux vidéo cultes, le réalisateur Simon McQuoid met en scène une histoire classique d'affrontements entre les combattants du Royaume de la Terre et celui de l'Outre-monde. On y retrouve ainsi beaucoup des célèbres personnages de cet univers, notamment Sub-Zero, Scorpion, Sonya Blade et Lui Kang, Raiden ou encore Jax.

Mortal Kombat ©Warner Bros.

Évidemment, Mortal Kombat met en scène plusieurs "fatalities", les coups-signatures mortels et sanglants des différents personnages qui font tout le sel de cette franchise d'action brutale. Mais il y a une nouveauté : la création d'un personnage original pour ce nouveau film, Cole Young, incarné par Lewis Tan.

Cole Young est un combattant d'art martiaux mixtes, traqué par l'assassin du clan Lin-Kuei Sub-Zero. Voulant savoir les raisons de cette traque et pour protéger sa famille, il se retrouve à la recherche des combattants qui ont été choisis pour défendre le Royaume Terre dans la bataille qui les oppose aux forces de l'Outre-monde, et apprend qu'il est le descendant direct du spectre du Royaume du Nether, Scorpion, que Sub-Zero avait tué auparavant...

Ajouté sur Netflix le 30 janvier 2024, Mortal Kombat a pris la tête du Top 10 Films devant Badland Hunters et Les Vieux Fourneaux.

Un film ultra-violent... et une suite à venir prochainement

Ce Mortal Kombat, au risque de raccourcis et de quelques incohérences dans son scénario, fait franchement le choix de ravir son public par des séquences de combat, et la plupart impressionnent dans leur générosité à faire jaillir des torrents de sang. Malgré un personnage principal qui manque de charisme et finit par s'effacer derrière les personnages iconiques de l'univers, on ne s'ennuie pas devant ce film qui se termine en posant les bases d'une suite. Et une suite qui promet le retour d'un personnage absent de ce film : Johnny Cage.

Mortal Kombat 2, toujours réalisé par Simon McQuoid, a récemment terminé son tournage et est entré en post-production. Sa sortie est prévue dans les cinémas, mais à une date encore inconnue. Johnny Cage, star de cinéma et expert en arts martiaux, est un des personnages favoris des fans de la franchise et y sera interprété par Karl Urban. La star de la série The Boys ne sera donc pas dépaysé dans ce prochain film où il apportera de l'humour au gore.