Mortal Kombat : on en sait plus sur le personnage principal

La marque Mortal Kombat n'a pas laissé un souvenir impérissable lors de son précédent passage au cinéma. Paul W. S. Anderson, habitué des adaptations de jeux vidéo, avait ainsi tenté en 1995 de transposer l'univers sanglant dans un film. La franchise se distingue en effet de la concurrence par son côté débridé. Les coups font mal et le sang gicle dans tous les sens. Comment ne pas parler des fatalities, ces exécutions gore qui procurent une montée d'adrénaline au gagnant ? La bonne nouvelle est que cette nouvelle adaptation produite par James Wan a le bon goût de ne pas édulcorer cette violence essentielle à l'univers.

La monture 2021 de Mortal Kombat présentera Cole Young (Lewis Tan), un combattant de MMA sur le déclin portant sur le torse une marque de naissance mystérieuse. Assisté par Sonya Blade (Jessica McNamee), il va partir à la recherche de ses origines et croisera plusieurs personnages connus dans les jeux. Les fans verront en action Scorpion (Hiroyuki Sanada), Sub-Zero (Joe Taslim), Kano (Josh Lawson), Jax (Mehcad Brooks), Raiden (Tadanobu Asano) et même le monstrueux Goro.

L'une des touches d'originalité est que ce personnage principal n'existe pas du tout dans les jeux. Les connaisseurs de l'univers se demandent s'il peut être connecté à une figure populaire et plusieurs théories ont vu le jour. Il se pourrait tout à fait qu'une surprise à son sujet soit au programme. Dans tous les cas, ce n'est pas inintéressant d'injecter de la nouveauté dans un ensemble déjà très identifié. Le site Screenrant est allé à la pêche aux informations auprès de Simon McQuoid pour tenter d'en apprendre plus sur ce Cole :

Nous savions que nous avions besoin d'un dispositif et d'une idée pour amener le public dans cet univers très riche et détaillé de Mortal Kombat. Mais nous ne voulions pas qu'il soit complètement nouveau, nous voulions qu'il ait une connexion et qu'il soit vraiment construit à partir des ingrédients importants de Mortal Kombat. Soit le combat, donc c'est un combattant MMA. Il s'agissait de créer quelqu'un de nouveau mais qui appartiendrait d'une manière ou d'une autre .