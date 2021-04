Mortal Kombat sortira directement en VOD : comment et quand découvrir le film en France ?

Tout juste après la sortie de "Godzilla vs Kong" directement sur petit écran, Warner annonce que "Mortal Kombat" n'aura pas sa sortie dans les salles obscures. Date de sortie, prix et comment voir cette adaptation, on vous dit tout.

Mortal Kombat : une nouvelle adaptation

Mortal Kombat réalisé par Simon McQuoid vient de sortir aux États-Unis, dans les salles et sur HBO Max. On le dit avec une certaine frustration, alors que nous sommes encore condamnés à voir nos salles fermées. Les spectateurs américains peuvent désormais découvrir les aventures de Cole Young (Lewis Tan). Ce personnage inventé spécialement pour le film va comprendre que le symbole qu'il porte sur le torse est celui du Mortal Kombat. Un tournoi dans lequel s'affronte plusieurs champions de différents royaumes. Il s'agit d'une adaptation de la série de jeux vidéo ultra-violents. Les joueurs vont croiser des personnages qu'ils connaissent, que ce soit les mythiques Scorpion (Hiroyuki Sanada) et Sub-Zero (Joe Taslim), ou encore Sonya Blade (Jessica McNamee), Raiden (Tadanobu Asano) et Jax (Mehcad Brooks).

Mortal Kombat ©Warner Bros.

Une nouvelle sortie en digital

La sortie du film sur le territoire français sentait mauvais. Aucune nouvelle date n'avait été fixée et on avait compris que Warner ne négligeait pas le passage directement sur petit écran. Les blockbusters Wonder Woman 1984 et Godzilla vs Kong, deux titres programmés pour cartonner dans les salles, ont déjà été privés de passage à l'affiche. Dans la continuité, au tour de Mortal Kombat de ne pas bénéficier d'une exploitation au cinéma. En revanche, comme pour le mastodonte d'Adam Wingard, le studio confie ne pas exclure une "sortie ultérieure" dans les salles. Les plus patients pourront attendre de voir si c'est le cas - on en doute avec l'offre pléthorique qui sera proposée par les enseignes.

Pour les autres, Mortal Kombat arrive en achat digital à partir du 12 mai. La sortie va se faire uniquement par ce moyen, sur toute les plateformes habituelles que vous connaissez. Le prix sera donc plus ou moins de 13.99 euros pour ceux qui veulent acquérir le film en dématérialisé. La location n'est pas encore proposée, ni l'achat en version physique. Warner va sûrement attendre d'évaluer les chances de sortie en salle avant de proposer Mortal Kombat en Blu-Ray et DVD.