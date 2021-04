Mortal Kombat : toujours plus de baston dans le nouvel aperçu

"Mortal Kombat" ne va plus tarder à débarquer dans les salles américaines. Une nouvelle vidéo nous dévoile des images inédites et nous fait pénétrer dans les coulisses du tournage. Plus on en voit et plus on se dit que, peut-être, ça va le faire.

Mortal Kombat : ça va charcler ! Les jeux de combat ne sont pas ceux, sur le papier, qui sont les plus pratiques à adapter au cinéma. La licence Mortal Kombat va pourtant y avoir droit, une seconde fois. Simon McQuoid va essayer de faire mieux que Paul W. S. Anderson avec un scénario qui jonglera entre originalité et reprise de la mythologie connue. Le scénario présentera Cole Young (Lewis Tan), un combattant de MMA sur la pente descendante. Ce personnage, inconnu au bataillon, a été inventé pour les besoins du film. Le symbole du Mortal Kombat gravé dans la peau, il va partir à la découverte de ses origines et rencontrera un tas de figures connues dans les jeux : Sonya Blade (Jessica McNamee), Scorpion (Hiroyuki Sanada), Sub-Zero (Joe Taslim), Kano (Josh Lawson), Jax (Mehcad Brooks), Raiden (Tadanobu Asano) et d'autres. La sortie aux USA de Mortal Kombat approche à grands pas. Warner l'a programmée au 23 avril, avec comme toujours une arrivée simultanée sur HBO Max pendant un mois. C'est donc tout logiquement que la promotion continue de battre son plein et de nous abreuver en nouvelles images. Une nouvelle vidéo vient de sortir, croisement entre making-of et bande-annonce. Pendant plus de trois minutes, l'équipe ne manque pas une occasion de nous dire pourquoi le film va être génial et l'on peut voir autant des images connues que des nouvelles. Les combats, forcément, sont mis en avant, pendant que l'univers se dévoile un peu plus. Mortal Kombat ©Warner Bros. Et si cette fois c'était la bonne ? Disons-le : on commence à y croire un peu en cette adaptation. La pratique donne que rarement des bonnes choses mais on a l'impression que l'ADN des jeux a été respecté et que les fans en auront pour leur argent. Des espoirs qui, on l'espère, ne seront pas contrariés une fois le film visible. Les jeux n'étant pas connus pour leur scénario, on veut avant tout des combats qui en jettent, que les personnages soient respectés et que le sang coule. De plus, le casting nous promet que les CGI seront utilisés avec parcimonie et que les chorégraphies captées en live domineront les débats. À l'inverse du public américain, la France reste encore dans l'attente d'une nouvelle date de sortie en raison du contexte actuel. Un passage dans nos salles avant la fin de l'été semble tout à fait possible.