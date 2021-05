Mortal Kombat : tout savoir sur la nouvelle adaptation

Les deux adaptations de "Mortal Kombat" sorties dans les années 90 sont de l'histoire ancienne. Une nouvelle tentative vient de voir le jour. On vous dit tout ce qu'il faut savoir sur le film à l'occasion de sa sortie chez nous, le 12 mai, en achat digital.

Mortal Kombat, c'est quoi à l'origine ?

Dans les années 90, les jeux de combat font des ravages sur les bornes d'arcade. Pour se démarquer, le premier Mortal Kombat décide de pousser la violence plus loin que ses concurrents. Les joueurs prennent part à des affrontements sanglants entre des personnages charismatiques. La marque affiche, à l'heure actuelle, une belle forme. 27 ans après le titre original, un onzième épisode à vu le jour en 2019. Signe que la recette basée sur le gore continue de séduire à travers le monde.

Derrière cette débauche de violence se cache un postulat qui justifie l'ensemble. Il est question d'un tournoi appelé le Mortal Kombat durant lequel les combattants du Royaume de la Terre et ceux de l'Outre-Monde rivalisent pour permettre à l'un des deux camps de sortir vainqueur. Malheureusement, lors des neuf dernières éditions, l'avantage a été en faveur de l'Outre-Monde. Sous l'impulsion du sorcier Shang Tsung, le Mal peut prendre le dessus. Afin d'éviter cela, plusieurs combattants essaient de faire pencher la balance de l'autre côté.

Mortal Kombat ©Acclaim Entertainment

Évidemment, si une mythologie entière est développée (plus que dans les autres jeux du genre), on ne joue pas à Mortal Kombat pour son histoire. Ce que l'on veut c'est de la baston et des exécutions stylisées : les fatalities. Que les fans se rassurent, cette nouvelle adaptation réalisée par Simon McQuoid répond à leurs attentes. Le film n'est pas timide et emploie avec générosité ces gestes essentiels à l'univers. Il fallait absolument que la violence inhérente à l'univers soit présente pour obtenir une transposition qui soit en mesure de plaire aux connaisseurs.

Que savoir sur cette nouvelle adaptation ?

Le scénario de cette nouvelle adaptation reprend en grande partie ce que l'on connaît des jeux, en s'autorisant des touches d'originalité. Par exemple, le personnage principal a été inventé. Ainsi, on se retrouve à suivre Lewis Tan dans la peau de Cole Young, un combattant porteur de la marque Mortal Kombat. Sonya Blade se rapproche de lui pour le convaincre de combattre les forces du mal qui menacent la Terre. Cole va découvrir qui il est réellement et se mesurer à des combattants emblématiques de la franchise. En dépit de quelques différences secondaires, le film puise allègrement dans la mythologie et convoque un tas de figures connues des joueurs : Kano, Sub-Zero, Scorpion, Jax, Raiden, Kung Lao et même l'imposant Goro.

Mortal Kombat ©Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Un grand absent manque tout de même à l'appel : Johnny Cage. Néanmoins, son existence est évoquée lors du tout dernier plan du film. De quoi nous annoncer qu'une suite a des grandes chances de voir le jour. Pour le scénariste Greg Russo, Mortal Kombat n'est que le début d'une aventure pouvant s'étendre sur plusieurs épisodes. Rien d'officiel n'a été annoncé pour le moment, les producteurs doivent sûrement attendre de faire le bilan commercial avant de prendre une décision.

En l'état, ce premier film reste surtout réservé aux fans des jeux. Les autres pourront s'amuser devant les combats mais ils n'auront pas la même approche par rapport à ce qui se joue à l'écran. Par exemple, la rivalité Scorpion/Sub-Zero est un arc très important dans les jeux. Ce n'est pas pour rien que le film s'ouvre sur une longue séquence qui la présente. Les fatalities auront aussi une autre dimension aux yeux de ceux qui connaissent la franchise.

Que vous soyez fan ou non, c'est vers l'achat digital qu'il faut se tourner pour voir Mortal Kombat à partir du 12 mai. À la veille de la réouverture des salles, Warner a décidé, comme pour Wonder Woman 1984 et Godzilla vs Kong, de le sortir chez nous sur le petit écran.