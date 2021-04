Mortal Kombat : une nouvelle version survoltée du thème musical culte dévoilée

Le film "Mortal Kombat" a laissé une place indélébile dans le cœur des fans du jeu vidéo et la nouvelle adaptation s'en inspire en revisitant le thème musical de 1995.

Mortal Kombat : en digne héritier

Mortal Kombat est une licence de jeux vidéo de combat culte. Lancée pour faire de la concurrence à Street Fighter 2 dans les salles d'arcade, elle se différenciait de ce dernier en balançant de la violence à tout va et des hectolitres de sang. Ce surplus d'hémoglobine et d'arrachage de colonnes vertébrales fit scandale et, comme à l’accoutumé, fit exploser les ventes. La guerre entre les deux jeux continua sur grand écran en 1995. Street Fighter : L'ultime combat lança les hostilités en avril avec Jean-Claude Van Damme en tête d'affiche. Le long-métrage de Steven E. de Souza reçut une volée de bois vert de la part de la Terre entière devant son manque évident de qualité. Son concurrent arriva en octobre et sa réception fut bien différente. Mis en scène par un Paul W. S. Anderson période pré-Resident Evil, Mortal Kombat était divertissant et contenait plusieurs éléments qui ont marqué les fans.

Rayden (Christophe Lambert) - Mortal Kombat ©New Line Cinema

Tout d'abord un Christophe Lambert aux yeux rayonnants dans le rôle du sorcier Rayden, et enfin, un thème musical appelé Techno Syndrome qui revient à tâtons rompus pour orner la bande-son du nouveau film.

Fatalité pour les oreilles

À quelques jours de la sortie aux États-Unis, le reboot de Mortal Kombat produit par James Wan offre aux fans un aperçu auditif du thème du film. Ces derniers se rendront rapidement compte qu'il s'agit d'une relecture de celui du film original. Ce Techno Syndrome 2021 composé par Benjamin Wallfisch reprend les gimmicks cultes du morceau de 1995 comme le cri "MORTAL KOMBAT" et le passage en revue du nom des personnages en arrière-plan. Les fans apprécieront l'effort entrepris pour rendre hommage au grand frère.

Mortal Kombat sortira sur le sol américain le 16 avril en simultané au cinéma et sur HBO Max. Concernant sa sortie française, il faudra attendre patiemment la réouverture des salles obscures.