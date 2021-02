Mortal Kombat : une première bande-annonce violente pour le nouveau film

La célèbre et violente licence vidéoludique "Mortal Kombat" a droit à une nouvelle adaptation au cinéma, sous la direction du néo-réalisateur Simon McQuoid. La première bande-annonce vient de sortir pour préparer la sortie prévue le 7 avril chez nous.

Mortal Kombat : un jeu vidéo réputé pour sa violence

Les titres de la licence Mortal Kombat ont une place particulière dans le genre du jeu de combat. En raison de l'extrême violence dont ils font preuve. Les Tekken, Dead or Alive ou Street Fighter ne sont pas des jeux édulcorés, mais Mortal Kombat pousse le curseur encore plus loin. Un plaisir, pour les joueurs, mais l'univers est-il pour autant adapté à un passage au cinéma. Un premier élément de réponse a déjà été donné avec le film de Paul W. S. Anderson. Avant de toucher à Resident Evil, le réalisateur a été derrière le portage sur grand écran de cet autre classique vidéoludique. On mentirait si l'on disait que le résultat était à la hauteur des attentes...

Mortal Kombat nous plonge dans un univers qui présente plusieurs royaumes forgés par les anciens dieux. Afin de s'assurer que la paix règne partout dans le monde, ces dieux ont instauré une règle immuable : le peuple d'un royaume ne peut envahir un autre que si le champion de celui-ci est vaincu lors du Mortal Kombat. Un tournoi qui va ressembler des combattants redoutables pour se disputer la souveraineté des territoires. Tout cela n'est qu'un prétexte pour voir des personnages charismatiques se livrer à de spectaculaires affrontements.

Une nouvelle adaptation arrive

Une nouvelle adaptation Mortal Kombat portée par Warner et produite par James Wan sortira cette année. Les USA l'accueilleront le 16 avril prochain, dans les salles ouvertes et sur HBO Max en simultané, comme le veut désormais la méthode instaurée par le studio cette année. La France y aura droit le 7 avril au cinéma (si réouverture il y a).

Cole Young (Lewis Tan) Mortal Kombat ©Warner Bros Studios

Lewis Tan a été choisi pour tenir le rôle principal. Il va incarner Cole Young, un personnage inventé pour l'occasion et qui n'a jamais été présenté dans les jeux. Ce combattant de MMA en fin de carrière porte sur le torse une marque de naissance qui représente le symbole Mortal Kombat. Il va se lancer dans une quête, accompagnée par Sonya Blade (Jessica McNamee), pour découvrir d'où viennent ses origines. Le scénario a été confié à Simon McQuoid pour qu'il le mette en images. Le réalisateur signe là son tout premier long-métrage. Les fans pourront voir en chair et en os des figures connues telles que Kano (Josh Lawson), Scorpion (Hiroyuki Sanada), Sub-Zero (Joe Taslim) ou encore Jax (Mehcad Brooks).

Une bande-annonce violente

Mileena (Sisi Stringer) - Mortal Kombat ©Warner Bros Studios

On se réfèrera donc à la toute première bande-annonce qui vient de sortir. Posons-nous la question de ce que l'on attend d'un tel film. Principalement : de l'action de qualité. Ainsi qu'un respect de l'esprit des jeux. Les personnages doivent avoir de la prestance, les coups doivent faire mal et on veut de l'inventivité dans les combats. Est-ce que tout ça se ressent dans ces images ? La réponse est oui ! Mortal Kombat prouve que la violence n'a pas été prise à la légère et cet aperçu se montre généreux en envolées sanglantes. On sent que l'esprit a été respecté avec plusieurs exécutions qui font forte impression. Dès le début, quand Sub-Zero fait exploser les bras de son adversaire, l'ambiance est posée ! Les fatalities (exécutions) qui sont si célèbres ont été incorporées dans le film pour notre plus grand plaisir. Et si nous tenions une future adaptation jouissive ?