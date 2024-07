Un film X qui tourne mal, c'est la nouvelle réalisation du créateur du Visiteur du futur pour Canal+

Après avoir réalisé le film "Le visiteur du futur", François Descraques change d'ambiance avec "Mortelle raclette", une prochaine Création Décalée de Canal+ qui vient de débuter son tournage.

L'après Le Visiteur du futur pour François Descraques

François Descraques s'est fait connaître à la fin des années 2000 avec la web-série Le Visiteur du futur (2009-2014). Une création produite avec peu de moyens, mais portée par les idées drôles et originales de François Descraques et de son équipe. La série, qui comporte quatre saisons, a été un tel succès que l'univers du Visiteur du futur a continué de se développer sur d'autres supports (BD, roman, manga). Surtout, en 2022, la fanbase toujours présente, ainsi qu'un nouveau public, ont pu se rendre dans les salles de cinéma pour découvrir le film Le Visiteur du futur.

À défaut de s'attaquer à la suite (du moins pour le moment), François Descraques s'est vu confier un nouveau projet, cette fois pour Canal+. La chaîne cryptée a annoncé via un communiqué de presse le début du tournage de Mortelle raclette, une Création Décalée écrite par François Condamin, Bertrand Delaire et Arielle Saracco. François Descraques se contentera de réaliser cette fiction de 75 minutes produite par les sociétés Empreinte Digitale et Polenta. Des premiers détails ont été dévoilés (ainsi que la première image, en une). Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce projet s'annonce surprenant.

Une fiction Décalée de Canal+

Dans Mortelle raclette, on verra le jeune héritier d’une boîte de films X décidé à renouveler le genre avec sa nouvelle production : TIRE-FESSES. Il s'agira du premier porno éco-responsable et placé sous la bienveillance d’une coordinatrice d’intimité. Mais alors que le tournage a lieu dans un chalet isolé, une tempête de neige coupe du monde la petite équipe du film. Ce qui ne serait pas si grave s'il n'y avait pas, à quelques centaines de mètres de là, un chasseur alpin disparu depuis 1888 qui reprend vie après avoir été congelé dans un glacier. Malheureusement pour l’équipe de tournage, ce chasseur est gymnophobe (la haine de la nudité). Le pire est donc à prévoir...

Au casting de Mortelle raclette on retrouvera Antoine Gouy, Faustine Koziel, Bérangère McNeese, Irina Muluile, Jesse Remond, Leon David Salazar, Esteban Vial et Dorcas Coppin, Fred Testot, Bertrand Usclat, Thibault Farnoux. Le tournage devrait durer 4 semaines en région parisienne. Canal+ n'a pas encore annoncé de date de diffusion. En attendant, le film Le Visiteur du futur est disponible sur MyCanal.