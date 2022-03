Moulin Rouge : Nicole Kidman blessée et stressée durant le tournage du film

L'excentricité et l'intensité du film "Moulin Rouge" ont fatigué et stressé son actrice principale. Incarnant Satine, Nicole Kidman a lutté pendant le tournage contre son stress et des blessures à répétition, dus au nombre de chorégraphies dansées et chantées !

Nicole Kidman effrayée à l'idée de chanter

Sublime comédie musicale entraînante et déjantée, Moulin Rouge ! se distingue des productions du genre grâce au style de Baz Luhrmann, si excentrique. Christian, poète, s'éprend d'un amour inconditionnel pour Satine, danseuse de cabaret. Alors que celle-ci est promise au Duc, un nouveau spectacle se monte dans lequel une jeune femme aime un joueur de sitar.

Les deux personnages se rapprochent, tandis que le Duc aperçoit de loin ce qui se trame. Une comédie romantique chantée, mêlant reprises et chansons originales dans sa partition.

Satine (Nicole Kidman) et Christian (Ewan McGregor) - Moulin Rouge ©UFD

Le film réunit Nicole Kidman et Ewan McGregor au cœur d'un Paris fantasmé, aux décors et aux costumes affriolants. Des décors conçus par Catherine Martin, décoratrice attitrée du réalisateur australien. Dans cette production pleine d'énergie et de magie, le tournage de Moulin Rouge ! a été beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Notamment pour Nicole Kidman.

Timide à l'idée de donner de sa voix pour interpréter les titres de Moulin Rouge, l'actrice admet que chanter devant tous ces gens autour d'elle a été une expérience effrayante. Elle en parle lors du Graham Norton Show sur BBC en 2014 :

Moulin Rouge était très difficile pour moi, car ce n'était pas quelque chose qui venait instinctivement. C'est effrayant d'avoir à chanter devant des gens.

Lors d'une discussion avec Ewan McGregor pour Variety, elle se rappelle que son partenaire à l'écran, à l'époque, possède bien plus de facilités qu'elle :

Je me souviens juste que tu avais cette voix exquise, et que je me disais : "je ne pourrai jamais atteindre ces notes". Alors je me répétais "Rentre dans la pièce, et entraîne toi".

L'acteur lui assure qu'ils se trouvaient dans le même bateau. Ce qui est certain, c'est que Nicole Kidman s'en est admirablement bien sortie.

Un tournage et des blessures

Le long-métrage ne vibre pas seulement sur les notes de Your Song, Lady Marmalade, ou Elephant Love Medley. Moulin Rouge ! possède également des numéros dansants considérables. Et l'actrice n'en est pas sortie indemne. En effet, Nicole Kidman a enchaîné les pépins physiques. Il y a une première blessure au genou, d'après Baz Luhrmann qui en parlait lors d'une interview accordée à The Guardian. Elle a entraîné l'interruption du tournage pour une durée de deux semaines.

Elle s'est en fait cassé le genou. Quand elle dit dans le film "Une vraie actrice", elle est en chaise roulante avec la jambe levée.

Cet événement l'empêche ainsi de tourner dans Panic Room de David Fincher. C'est donc Jodie Foster qui prend sa place au sein du thriller à huis clos. Mais l'affaire ne s'arrête pas là, car Nicole Kidman se blesse une nouvelle fois sur le tournage de Moulin Rouge. Elle se casse à deux reprises une côte. Une première fois lors de répétitions de danses. Puis en portant des corsets trop serrés, voulant amincir au maximum sa taille et, de cette façon, ressembler à Vivien Leigh de Autant en emporte le vent.