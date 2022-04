Mourir peut attendre : 60 000 euros dépensés en Coca-Cola pour les besoins de cette cascade

Sorti le 6 octobre 2021, Mourir peut attendre a marqué les adieux de Daniel Craig dans le rôle de James Bond. Le long-métrage a également proposé sa dose de cascades, dont une en moto, très impressionnante, qui a nécessité l'utilisation de plusieurs milliers de litres de Coca.

Mourir peut attendre : la fin d’une époque

Réalisé par Cary Joji Fukunaga, ce 25ème film James Bond, Mourir peut attendre, marque les adieux de Daniel Craig au personnage. Après 4 films plus ou moins réussis, le comédien britannique raccroche le célèbre rôle de 007 dans un cinquième tour de piste impressionnant. Également porté par Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Rami Malek ou encore Ana de Armas, Mourir peut attendre a divisé les avis. Il n’empêche que le long-métrage a été nommé à trois reprises aux Oscars, est reparti avec la statuette de la Meilleure chanson, et a surtout rapporté plus de 774 millions de dollars de recettes au box-office.

Une cascade hallucinante

Au tout début du film, avant même le générique, les spectateurs retrouvent James Bond dans la petite ville italienne de Matera. Il semble vivre une retraite paisible quand le passé de Madelaine (Léa Seydoux) les rattrape. James doit alors affronter une horde d’assaillants qui veut leur faire la peau. Le voilà donc à se battre comme un lion, et à subtiliser une moto. S’en suit une cascade ultra impressionnante où la doublure de James Bond saute par-dessus un mur au volant de son véhicule. Une séquence dingue, qui a entraîné une drôle d’anecdote.

Mourir peut attendre ©Universal Pictures

En effet, la doublure de Daniel Craig doit donc passer par-dessus le muret et atterrir en moto sur des pavés glissants. Pour augmenter l’adhésion du sol et éviter que le cascadeur ait un accident, Lee Morrison, le chef cascadeur, a eu une idée loufoque. En effet, il a utilisé 37 000 litres de Coca-Cola qu’il a pulvérisés sur les pavés. Le but était évidemment d’utiliser le sucre de la boisson pour rendre collante la surface sur laquelle atterri la moto. C’est au magazine Total Film, que Lee Morrison a révélé sa technique :

J'ai dépensé près de 60.000 euros pour pulvériser du Coca-Cola. Je le fais sur des surfaces glissantes depuis très longtemps. Et une fois nettoyé, c'est comme si de rien n'était !

Une méthode peu orthodoxe mais qui a visiblement porté ses fruits. Difficile de savoir s’il aurait pu trouver une technique moins onéreuse, mais une chose est sûre, elle a le mérite de sortir de de l’ordinaire.