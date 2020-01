Mourir peut attendre : Beyoncé va-t-elle faire le thème musical ?

Vous avez aimé ? Partagez :

Après Adele et Sam Smith, Beyoncé sera-t-elle la chanteuse à l’oeuvre pour le prochain James Bond, « Mourir peut attendre » ? Une photo postée sur son Instagram, lors de la cérémonie des Golden Globes 2020, laisse fortement penser que ce pourrait être le cas.

James Bond, c’est une franchise très codifiée, et ces codes assurent autant l’authenticité du film que, bien souvent, sa qualité. Il y a la fameuse séquence d’ouverture, dite « Gun Barrel Sequence », qui précède le générique, lui-même un des codes les plus importants de l’univers de 007. On sait que la période Craig a été pensée comme un reboot – ce pourquoi le premier film était Casino Royale, historiquement la première aventure écrite de l’agent secret. Si certaines choses ont changé concernant le personnage, certains codes sont gravés dans le marbre, dont le thème musical du générique, une composition originale chantée et essentielle au film. Et la chanson originale de Mourir peut attendre pourrait bien être l’oeuvre de Beyoncé.

Queen B s’est-elle annoncée via Instagram ?

À l’ère des réseaux sociaux, il suffit bien souvent d’un simple post Instagram ou d’un tweet pour déclencher une tempête planétaire. C’est ce qui s’est passé sur le compte de la chanteuse, quand celle-ci a posté une photo d’elle, lors de la cérémonie des Golden Globes 2020, les lèvres posées sur un verre de Martini, dans lequel nagent deux olives. Impossible de savoir s’il y a de la vodka dedans, mais cette boisson, dans ce verre, est évidemment le cocktail préféré de James Bond – au shaker, et pas à la cuillère. La renommée de ce cocktail doit tout à la franchise 007, et Beyoncé, suivie sur Instagram par 137 millions de followers, ne peut évidemment pas l’ignorer !

Les deux dernières chansons d’ouverture, pour Skyfall et Spectre, ont été assurées par Adele et Sam Smith. Le titre Skyfall est un des plus appréciés de la série de films, et Writings On The Wall un des plus détestés. Même si rien n’a été officiellement annoncé pour Mourir peut attendre, le poids de Beyoncé dans l’industrie du divertissement en fait une favorite naturelle pour cet exercice. Et ce post Instagram, pour une artiste rompue aux techniques de communication, ne peut pas être innocent.

En imaginant que ce sera effectivement Beyoncé à l’interprétation de la chanson originale du nouveau 007, on peut espérer qu’elle rejoindra les meilleures productions, au premier rang desquelles on retrouve Goldfinger interprétée par Shirley Bassey, et Goldeneye, interprétée par Tina Turner, pour les Bond du même nom. Il est en tout cas essentiel que cette création soit au niveau pour ce 25ème film, forcément une étape majeure dans la franchise avec la dernière apparition de Daniel Craig dans le rôle.