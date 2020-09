Mourir peut attendre : cette vidéo en dévoile plus sur le méchant du film

Universal continue de déballer la promotion de "Mourir peut attendre" en vue de la sortie toujours prévue le 11 novembre prochain. Des nouvelles images en vidéo permettent de mieux découvrir Safin, le méchant incarné par Rami Malek que va affronter James Bond.

Mourir peut attendre : la dernière de Daniel Craig

La cinquième apparition de Daniel Craig en James Bond sera aussi la toute dernière. L'acteur raccrochera après Mourir peut attendre, le nouveau film de la longue saga dirigée par Cary Joji Fukunaga. L'agent 007 pensait pouvoir prendre du bon temps du côté de la Jamaïque mais une une vieille connaissance va lui demander de reprendre du service pour voler au secours d'un scientifique qui a été kidnappé. Il va alors affronter un nouvel ennemi, le mystérieux Safin. Rami Malek a accepté de prendre le rôle, complétant ainsi un très beau casting. Jeffrey Wright, Naomie Harris, Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Rory Kinnear, Léa Seydoux et Christoph Waltz reprennent tous les personnages qu'ils ont déjà portés. Deux petites nouvelles ont commencé à se faire remarquer lors de la promotion. D'abord Ana de Armas qui va camper une certaine Paloma, puis Lashana Lynch qui sera une agent britannique dont aura besoin Bond.

Reporté en raison du COVID-19, Mourir peut attendre reste prévu le 11 novembre prochain sur les écrans français. Universal n'a pas donné des signes d'hésitation récemment et on pense que la date sera maintenue, malgré le fait que le virus continue de frapper et laisse certains pays (et par extension leurs salles) dans une position pas idéale. Le studio a encore le temps de revoir sa position, on se doute qu'il veut faire un énorme carton pour la dernière de Daniel Craig. Est-ce possible dans ces conditions ?

Découvrez mieux Safin, le méchant du film

Pour le moment, il est encore question de la date du 11 novembre dans la nouvelle vidéo promotionnelle. Elle fait le choix de se focaliser entièrement sur le méchant de l'histoire. On y voit des images du film (dont une partie déjà connue) mais aussi des interventions de l'acteur Rami Malek et du réalisateur.

Safin apparaît en train de menacer Madeleine Swann. Même si son plan n'est pas encore très clair, il est prêt à mettre les moyens pour atteindre son objectif. D'après ce que l'on décèle dans cet aperçu, il veut agir pour rendre le monde meilleur et on l'aperçoit au coeur d'une sorte de communauté qu'il mène. L'affrontement avec James Bond s'annonce trépidant. Plusieurs scènes d'action continuent d'être teasées et Rami Malek a l'air de composer un antagoniste complexe, persuadé de sa pensée. Pourra-t-il rejoindre le panthéon des meilleurs méchants de la saga ? On le lui souhaite.