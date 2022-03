Mourir peut attendre : Daniel Craig a pleuré au premier visionnage

Longtemps repoussé, "Mourir peut attendre" a enfin eu le droit à sa carrière dans les salles à la fin de l'année 2021. Daniel Craig ne reviendra plus dans le rôle de l'agent 007 et l'acteur en a bien conscience. À tel point qu'il a lâché quelques larmes en découvrant le film pour la première fois.

Mourir peut attendre : le 25ème James Bond

La faute à une crise sanitaire ayant handicapé le monde du cinéma, Mourir peut attendre aura bien mérité de porter un tel titre. Décalée à plusieurs reprises, la sortie est finalement intervenue le 6 octobre 2021. Malgré la singularité du contexte, on peut effectivement parler de succès financier. Avec 774 millions de dollars récoltés dans le monde, le film aurait possiblement tutoyé le milliard sans la pandémie.

Mourir peut attendre ©MGM

Cela reste cependant anecdotique pour le public, qui n'a pas été pleinement convaincu par ce nouvel opus de la saga James Bond. Les retours sont positifs dans l'ensemble mais une bonne part des spectateurs n'a pas forcément adhéré à la proposition. Malgré des imperfections sur plusieurs points, Mourir peut attendre mérite largement le coup d'oeil car il permet à Daniel Craig de faire ses adieux à la franchise. Ce n'est en rien une surprise, son départ était officialisé depuis un moment. Il restait cependant à voir comment sa sortie allait se dérouler.

Pour ne pas gâcher la surprise à ceux qui n'ont pas encore découvert le film, on ne révélera rien sur la fin. Le scénario présente un Bond qui a pris sa retraite mais qui doit reprendre du service pour mettre fin aux agissements d'un dangereux terroriste. À partir de ce point de départ, Cary Joji Fukunaga développe un scénario ample tenant sur plus de 2h40.

Daniel Craig en larmes devant sa dernière apparition

Lors de la soirée des BAFTA, Mourir peut attendre à récolté un prix pour le Meilleur Montage. Le co-monteur, Elliott Graham, a profité de cette occasion (via DigitalSpy) pour révéler la réaction de Daniel Craig lorsqu'il a pu voir le long-métrage pour le première fois. Sans surprise, l'acteur a été submergé par l'émotion :

Il était en larmes. Parce que ça représente plus de 18 ans de sa vie. Et ça veut dire beaucoup pour lui.

On a également appris qu'il s'était invité dans la salle de montage, preuve de son investissement total :

Il est venu pendant trois jours dans salle de montage avec nous et il n'aurait pas pu être plus gentleman.

Rappelons que Daniel Craig a tenu le rôle à partir de Casino Royale. Son incarnation a été au centre d'une véritable révolution au sein de l'univers, avec un traitement mature et sérieux. Le diptyque Skyfall/Spectre a en particulier amené James Bond dans des sphères inédites grâce au travail pointu de Sam Mendes. On attend maintenant de voir qui sera le prochain acteur à prendre le rôle et, pour l'heure, l'élu n'a pas été encore désigné.