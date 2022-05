Mourir peut attendre : Danny Boyle détaille le projet qu'il avait pour le 25e James Bond

Avant que Cary Fukunaga récupère le projet, le dernier film James Bond "Mourir peut attendre" devait être réalisé par Danny Boyle, retiré du projet en août 2018 pour cause de "différends artistiques". Dans une longue interview donnée à "Esquire", le réalisateur de "Trainspotting" a apporté des détails sur le projet qu'il avait pour le célèbre agent secret.

Danny Boyle - James Bond, le rendez-vous manqué

Lorsqu'est annoncé le 21 août 2018 que Danny Boyle quitte son poste de réalisateur du 25e film James Bond, un petit pincement au coeur se fait sentir. Réalisateur anglais de grand talent, célèbre pour des films comme Trainspotting, La Plage, 28 Jours plus tard, Sunshine ou encore Slumdog Millionaire, Danny Boyle aurait fait suite à Sam Mendes, aux commandes de Skyfall et Spectre. Une continuité idéale et la "prise" d'un nouveau réalisateur émérite pour la franchise, et qui pouvait augurer d'un nouveau film James Bond de haut vol. Suite à des "différends artistiques", il laisse donc la place libre, que Cary Fukunaga prend en septembre 2018.

Mourir peut attendre ©Universal Pictures

Dans les quelques informations et rumeurs qui ont circulé à cette occasion, il apparaissait que son idée de faire mourir Bond n'avait pas convaincu Barbara Broccoli. Pourtant, c'est bien le sort que Mourir peut attendre lui réserve, et l'explication réside probablement ailleurs. Dans des propos rapportés par le magazine Esquire, qui lui consacre un grand portrait, Danny Boyle a développé ce qu'il comptait alors proposer.

Un film situé en Russie et un retour aux origines

Arrivé sur le projet avec son scénariste historique John Hodge, Danny Boyle avait une véritable vision, jugée "extraordinaire" par une partie de l'équipe de production, notamment le production designer Mark Tildesley. Le réalisateur raconte :

Je me souviens avoir pensé, "dois-je vraiment rejoindre une franchise ?" Parce qu'ils ne veulent pas vraiment quelque chose de différent. Ils attendent de vous un rafraîchissement, mais pas une vraie refonte, et nous nous voulions faire quelque chose de différent. C'est étrange - ç'aurait été parfaitement d'actualité aujourd'hui - mais tout devait se dérouler en Russie, d'où vient James Bond, c'est-à-dire de la Guerre froide. Ç'aurait été la Russie de nos jours, avec un retour à ses origines. Et les producteurs ont juste perdu confiance dans l'idée. C'est vraiment dommage.

S'il a vu Mourir peut attendre et est satisfait par la conclusion qu'offre le film, il en veut un petit peu à la production d'avoir gardé une des idées qu'il a apportées avec John Hodge.

L'idée qu'ils ont prise et ont développée différemment est celle de l'enfant de James Bond, une idée que John Hodge avait proposée et qui était formidable.

À la question de savoir s'il pourrait être le réalisateur d'un futur film James Bond, Esquire précise que Danny Boyle a répondu avec un "léger" sourire : "Je ne pense pas." Il semblerait ainsi que la séparation ne se soit pas faite dans les meilleurs termes...