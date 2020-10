Mourir peut attendre : découvrez le clip vidéo du morceau de Billie Eilish pour le nouveau 007

Dévoilé en février 2020, le morceau "No Time To Die" de Billie Eilish et thème musical du prochain James Bond a maintenant son clip ! L'occasion de s'ouvrir l'appétit avant la sortie prévue du film le 11 novembre 2020, et l'occasion peut-être d'y glaner quelques indices sur ce qui nous attend ?

Jusqu'ici, tout va bien, et la date du 11 novembre 2020 pour la sortie de Mourir peut attendre est toujours d'actualité. Le 25ème opus de la monumentale franchise 007 est attendu à plus d'un titre : dernier James Bond pour Daniel Craig après quinze ans de bons et loyaux services, l'annonce d'une féminisation de l'univers, la résolution d'intrigues ouvertes dès Casino Royale, et encore d'autres choses qu'on a hâte de découvrir. Particulièrement touché par la crise pandémique - le film devait sortir initialement le 8 avril 2020, Mourir peut attendre s'est vite retrouvé à court de stock de matériels promotionnels, avec les bandes-annonces, photos et affiches déjà diffusées. Mais il restait une pièce de choix, parfaite pour nourrir l'impatience des fans : le clip vidéo du thème musical interprété par Billie Eilish, titré comme le film "No Time To Die" (à voir ci-dessus).