Mourir peut attendre : découvrez le trailer 100% action du Superbowl

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Attendu dans nos salles le 8 avril 2020, « Mourir peut attendre » s’est montré durant le Superbowl, grande fête du football américain dont le spectacle de mi-temps est aussi suivi que le jeu lui-même. Un court trailer qui dévoile une nouvelle séquence d’action et promet que ce film « va tout changer »…

La mi-temps du Superbowl est traditionnellement un très grand spectacle, avec performances d’artistes, publicités à très gros budget pour différentes marques, et bandes-annonces des prochaines superproductions à venir. Ça a été le cas pour plusieurs films très attendus, comme Mourir peut attendre, le 25ème James Bond, qui s’est montré dans une courte – mais intense – vidéo de trente secondes (à voir en tête d’article).

Des adieux musclés pour Daniel Craig

On en n’apprend pas beaucoup plus de ces images, qui reprennent en partie ce qu’on a déjà pu voir dans la bande-annonce officielle. L’Aston Martin DB5 modifiée et ses mitrailleuses dans les phares, encore des armes à feu et de la cascade pour Daniel Craig… Le trailer l’annonce « The 25th film will change everything« , ce qui depuis le début semble être l’argument central de la promotion du film. En termes de changement, il y a déjà une sérieuse nouveauté dans ce trailer : un petit avion ultra-moderne lâché dans les airs depuis un avion-cargo, piloté par James Bond et Nomi (Lashana Lynch), une première pour tous les deux et pour le public aussi.

Apparaissent par ailleurs les visages des autres protagonistes et antagonistes connus du film, avec Rami Malek, Léa Seydoux, Ana de Armas, Christoph Waltz et Ralph Fiennes.

Mourir peut attendre sera au cinéma le 8 avril 2020. Un film pour les adieux de Daniel Craig au personnage mais aussi pour souhaiter la bienvenue à de nouveaux arrivants. Un 25ème film qui sera forcément un pivot dans la saga et qui voudra la perpétuer, 57 ans après la sortie du premier film en France, James Bond contre Dr. No, et 5 ans après Spectre.

Rendez-vous dans deux mois pour savoir comment le réalisateur Cary Fukunaga a mis en scène cet épisode qui « va tout changer« …