Mourir peut attendre : découvrez les coulisses du tournage en Jamaïque

L'office du tourisme de Jamaïque a publié une vidéo montrant quelques lieux jamaïcains où ont été tournées des scènes de "Mourir peut attendre", dont la résidence GoldenEye. L'occasion d'admirer la beauté de l'endroit et de voir quelques images de l'équipe de production à l'oeuvre.

La Jamaïque, terre de James bond

Dans son ultime aventure, James Bond emmène le spectateur tout autour du monde, de Londres à une île du Pacifique, en passant par l'Italie et la Norvège et, comme une évidence, par la Jamaïque. De tous les lieux visités par le légendaire agent secret, la Jamaïque occupe une place de choix. Très présente dans la mythologie 007, la Jamaïque est avant tout un des lieux de résidence de Ian Fleming. L'écrivain a en effet acheté en 1946 un terrain de six hectares à Oracabessa, qu'il a nommé GoldenEye. Source d'inspiration et lieux de tournage pour plusieurs séquences de plusieurs films de la saga. C'est donc à la fois un terme logique et un hommage de retrouver l'endroit dans Mourir peut attendre, comme point de départ de cette nouvelle histoire.

GoldenEye - Jamaïque ©Jamaïca Tourist Board

Fait amusant, la propriété a été achetée en 1976 par la légende du reggae Bob Marley, à la demande de Chris Blackwell, fondateur du label Island records. Il la rachètera quelques mois après au chanteur, avant d'acheter des terrains contigus à la fin des années 1980 pour y développer un vaste complexe hôtelier.

Une vidéo de l'équipe du film à GoldenEye

L'office du tourisme de la Jamaïque a diffusé une courte vidéo de deux minutes montrant les lieux et l'équipe de Mourir peut attendre (en tête d'article). On compte Jeffrey Wright (Felix Leiter) et Lashana Lynch (Nomi / agent 007) côté casting, chacun y allant de son commentaire, vantant la beauté des lieux et l'énergie qui s'y trouve, ainsi que sa population. Par ailleurs, les producteurs historiques Barbara Broccoli et Michael G. Wilson apparaissent aussi. Cette dernière rappelle que c'est ici que Ian Fleming a écrit tous ses romans 007.

Entre ces interventions, on peut voir à l'oeuvre Cary Fukunaga et Daniel Craig tourner quelques plans. On note aussi la présence du ministre du tourisme jamaïcain et de la ministre des sports, de la jeunesse et de la culture, évidemment ravis de la promotion du pays occasionnée par Mourir peut attendre.