Mourir peut attendre : des fans lancent une cagnotte pour sortir le film

Le prochain film James Bond, "Mourir Peut Attendre", se retrouve bloqué depuis des mois à cause de la pandémie. Pas de sortie en 2020, bien qu'on ait pu y croire un moment, mais des fans refusent d'attendre l'année prochaine et viennent de lancer une cagnotte pour sauver le film.

Mourir Peut Attendre : sortie repoussée à 2021

La pandémie de la COVID-19 met en péril les sorties en salles des films les plus attendus. Même quand les cinémas sont ouverts, personne ne se risque à lancer un blockbuster (hormis la Warner avec Tenet). Et Mourir peut attendre n'échappe pas à cette règle.

Le nouveau film James Bond, qui sera le dernier pour Daniel Craig, racontera le retour aux affaires du personnage, alors qu'il pensait profiter d'un repos bien mérité. En détente en Jamaïque, une ancienne connaissance prend contact avec lui pour lui demander de combattre un criminel qui a enlevé un scientifique. Le méchant, Safin (Rami Malek), a un plan diabolique à mettre en place.

Bond sera aidé par Ana de Armas et Lashana Lynch, pendant que Léa Seydoux reviendra en Madeleine Swann pour jouer un rôle important dans l'intrigue.

Le film réalisé par Cary Joji Fukunaga était attendu sur nos écrans au printemps dernier. Reporté ensuite au mois de novembre, il ne sortira pas non plus à ce moment, car la crise sanitaire ne le permet pas. Une nouvelle date le 31 mars 2021 a été choisie, en espérant que la situation sera moins préoccupante à cette période et que l'on pourra avoir une actualité cinématographique normale.

Les fans de James Bond viennent à sa rescousse

La perspective d'avoir une année sans ce film James Bond ne passe auprès auprès d'une partie du public. Pour essayer de renverser la tendance, une collecte de fonds vient d'être lancée sur GoFundMe il y a une semaine, pour rassembler la modique somme de 607 millions de livres. Elle devrait être suffisante pour tout bonnement racheter les droits du film et le diffuser en fin d'année. Comment ? Ça n'est pas précisé.

Ces fans veulent croire aux miracles de Noël et pensent qu'une telle sortie aura un impact positif. Nous sommes à un peu moins de deux mois de ces fêtes et, avec seulement 76 donateurs, la somme récoltée grimpe difficilement à 790 livres (lorsque nous écrivons cet article). Autant dire que nous sommes extrêmement loin de voir l'initiative aboutir mais les organisateurs de la collecte préviennent que, si l'objectif n'est pas atteint, les dons iront à l'association du footballeur Marcus Rashford, qui se bat pour donner à manger à des enfants dans le besoin. Mine de rien, si le sort de James Bond risque de ne pas être changé, la tentative ne sera pas totalement vaine !

Cette collecte a pu naître sans doute grâce à ce rapport qui a annoncé que Mourir Peut Attendre aurait pu finir sur une plateforme de SVOD. À défaut de pouvoir le sortir dans les salles, la MGM aurait réfléchi à l'idée de vendre les droits à un acheteur présent sur le petit écran pour proposer le film une bonne fois pour toutes. Mais la somme qui était réclamée était au minimum de 600 millions de dollars. Personne n'a eu le courage de mettre une telle somme sur la table. Le cas contraire aurait été une date historique dans l'histoire des plateformes.

Le public aurait râlé qu'une telle chose arrive mais la MGM ne se serait pas privée d'endiguer les dépenses liées au retard. Depuis avril dernier, le studio aurait déjà perdu entre 30 et 50 millions de dollars. À moins d'un énorme retournement de situation, c'est dans les salles que sera montré Mourir Peut Attendre. En avril 2021, ou possiblement plus tard.