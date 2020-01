Mourir peut attendre : Hans Zimmer reprend la composition de la BO

Vous avez aimé ? Partagez :

Pour le 25ème James Bond, le dernier 007 de Daniel Craig, la production ne souhaite pas se rater. Suite à des désaccords avec le compositeur initial Dan Romer, Hans Zimmer a été appelé pour reprendre la composition de la bande originale. Une bonne idée, d’autant plus que le temps presse, avec une sortie au cinéma dans quelques mois.

Prévu au 8 avril 2020, le prochain James Bond, Mourir peut attendre, connaît un nouveau rebondissement. Un énième évènement pour une production qui aura été compliquée par des changements de réalisateurs, des blessures, des accidents de tournage, etc. On apprend via Variety que le légendaire compositeur Hans Zimmer vient d’arriver sur le projet pour reprendre la composition de la bande originale, initialement confiée à Dan Romer. Suite à des « divergences créatives », Dan Romer a été remercié et c’est donc Hans Zimmer qui va s’atteler en urgence à la musique du film. C’est une première dans l’histoire de la franchise, qui n’a jamais connu de remplacement de compositeur en cours de production en presque 60 ans d’existence.

Mourir peut attendre : une nouvelle collaboration inédite

Hans Zimmer est un des compositeurs de musique de film les plus prolifiques et les plus récompensés. Récompensé de l’Oscar pour Le Roi Lion en 1995, et nommé dix fois à cette même récompense pour d’autres films majeurs comme Gladiator, La Ligne Rouge, Inception, Interstellar et Dunkerque notamment, il travaille avec les plus grands réalisateurs. Mais, presque étrangement dans une carrière qui a commencé en 1982, c’est la première fois qu’il composera pour un film de la franchise 007. Hans Zimmer devrait être à son aise, étant donné qu’il a composé pour différents genres cinématographiques, et pour beaucoup de films d’action, dont la trilogie Batman de Christopher Nolan.

Un peu à la manière de Phoebe Waller-Bridge, arrivée en cours de la production de Mourir peut attendre pour reprendre le scénario, le compositeur va apporter un savoir-faire précieux. Étant donné le temps très court, il serait déjà au travail, et devrait peut-être être accompagné de proches collaborateurs comme Benjamin Wallfisch ou Lorne Balfe. Hans Zimmer prendra la suite de Thomas Newman, qui a composé les partitions de Skyfall et Spectre.

Pour la chanson-titre, véritable élément constitutif des films 007, aucune information à jour sur qui en aura la charge.