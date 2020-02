Mourir peut attendre : la première chinoise annulée à cause du coronavirus

Vous avez aimé ? Partagez :

La menace coronavirus inquiète le monde et la Chine, le pays où tout a commencé, amplifie de plus en plus ses mesures de prévention pour endiguer la contamination. La culture en prend aussi un coup avec, par exemple, l’annulation de la première de « Mourir peut attendre. »

Chaque nouvel opus de la saga James Bond est, en temps normal, très attendu. Mourir peut attendre doit l’être encore plus, parce qu’il contiendra la dernière apparition de Daniel Craig dans le mythique rôle de l’agent 007. Depuis que l’acteur a pris le rôle, la marque traverse une période prospère, qui fait rimer qualité et grand spectacle. Un temps gêné par des problèmes de développement, le film s’est fait avec Cary Joji Fukunaga à la mise en scène. Il a de quoi se montrer confiant sur son travail avec tout ce que la promotion a montré ces dernières semaines. Mais l’actualité risque de faire revoir les espérances du studio à la baisse.

Comme vous le savez, le coronavirus est dans tous les esprits. Ce virus, qui touche plusieurs pays dont la France, est un cas de force majeure en Chine. Les cas se multiplient, sans qu’une issue ne soit trouvée. Et toutes les mesures de prévention se mettent progressivement en place pour réduire les risques de contamination.

Pas de Mourir peut attendre à cause du coronavirus ?

C’est pourquoi la tournée chinoise de l’équipe de Mourir peut attendre a été mise en stand-by et que la première a été annulée ! Un coup dur pour la MGM, qui devait compter sur cet énorme parc de salles pour faire une jolie partie de son chiffre au box-office. Le film risque de faire moins que prévu étant donné qu’une grande partie des 70000 salles du pays est fermée. Une décision totalement logique, pour éviter que des personnes contaminées soient en contact avec d’autres dans des lieux publics confinés. Préserver l’équipe l’est autant. Imaginez quel bad buzz se serait de savoir qu’une des stars de Mourir peut attendre est tombée malade après un passage sur le territoire chinois.

On parle pour le moment uniquement de la phase promotionnelle, mais si ce problème n’est pas réglé rapidement, c’est carrément la sortie en avril prochain qui sera entièrement annulée. Mais quand la menace est telle, on comprend aisément qu’il faille prendre ces décisions. Tout bon film qu’il sera (ou peut-être pas), Mourir peut attendre verra inexorablement ses résultats financiers amoindris, alors qu’il avait tout pour devenir l’un des plus gros cartons de la saga. Pour situer la perte, on peut se référer au box-office de Spectre en Chine, qui tournait aux alentours des 83 millions de dollars. Il n’était pas fou d’imaginer que ce nouvel opus fasse plus là-bas, pour ce qu’il représente.

La sortie de Mourir peut attendre est prévue en France pour le 8 avril 2020.