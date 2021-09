Mourir peut attendre : le dernier James Bond se dévoile dans son ultime bande-annonce

« Mourir peut attendre », le prochain opus de la franchise James Bond, et accessoirement la dernière apparition de Daniel Craig dans le rôle de 007, se dévoile dans une bande-annonce finale explosive.

Dernier tour de piste pour Daniel Craig

Six ans après Spectre, l'agent 007 est de retour sur grand écran. À cause de la pandémie de COVID-19, Mourir peut attendre a été repoussé un nombre incalculable de fois. Mais cette fois-ci, il semblerait que le long-métrage soit sur sa dernière ligne droite pour une sortie le 6 octobre prochain.

Mourir peut attendre ©Universal Pictures

Pour rappel, ce nouvel opus est mis en scène par Cary Joji Fukunaga et marquera la dernière apparition de Daniel Craig dans Le rôle emblématique de l'agent 007. Le reste de la distribution se compose notamment de Léa Seydoux de retour dans la peau de Madeleine Swann, de Ralph Fiennes toujours dans les habits de M, et de Ben Whishaw qui reprend le rôle de Q. Rami Malek incarne le grand méchant de l'histoire : le Dr No. Lashana Lynch devrait être la nouvelle 007, Ana de Armas interprète Paloma, tandis que Christoph Waltz et Jeffrey Wright sont respectivement de retour dans la peau de leurs personnages Blofeld et Felix Leiter.

Mourir peut attendre : une dernière bande-annonce explosive

Dans ce nouveau chapitre de la licence James Bond, l'agent 007 a quitté les services secrets et coule des jours heureux à la retraite. Mais sa tranquillité est de courte durée lorsque son vieil ami Felix débarque pour solliciter son aide. Mourir peut attendre vient de dévoiler sa bande-annonce finale, en attendant sa sortie dans un peu plus d'un mois. Des images inédites et explosives qui en dévoilent un peu plus sur l'intrigue. Madeleine Swann, le grand amour de James Bond, semble bien cacher son jeu, et serait finalement de mèche avec l'organisation Spectre. Lashana Lynch est également plus présente dans ces nouvelles images, un moyen pour elle de s'affirmer dans la peau de la nouvelle 007. Globalement, cette nouvelle bande-annonce promet des séquences d'action explosives, et un spectacle total de plus de 2h40 !

