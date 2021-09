Mourir peut attendre : le discours d'adieu poignant de Daniel Craig

On pourra bientôt et enfin découvrir "Mourir peut attendre", 25e James Bond et clap de fin pour Daniel Craig, qui après cinq films et quinze ans de bons et loyaux services raccroche le smoking et le Walther PPK. L'acteur s'est ainsi montré très ému lors d'un discours d'adieu prononcé à l'issue du tournage de son dernier film.

Daniel Craig ne sera plus James Bond

Plus que quelques jours avant de pouvoir découvrir Mourir peut attendre, le nouveau James Bond, 25e opus de la célèbre franchise, et 5e et dernier film pour Daniel Craig. L'acteur anglais tient le rôle depuis 2006 et Casino Royale. Il a enchaîné avec Quantum of Solace, Skyfall, Spectre et enfin Mourir peut attendre. Plus de 15 ans de bons et loyaux services au service de sa Majesté et du plus célèbre des agents secrets du cinéma. Il y a naturellement beaucoup d'émotions et de souvenirs pour tout ce cycle globalement très réussi, et Daniel Craig n'a pu retenir quelques sanglots lors d'un discours d'adieu où il a remercié les équipes pout tout le chemin parcouru (vidéo ci-dessous).

Mourir peut attendre ©Universal Pictures

Des larmes et des remerciements

La vidéo dure une grosse vingtaine de secondes, ce qui suffit amplement à Daniel Craig pour dire et transmettre beaucoup. Visiblement fatigué et très ému, l'acteur qui aura rendu James Bond plus humain et l'aura fait rentrer dans le nouveau siècle a des mots sincères. Et il n'oublie pas de mentionner la relation compliquée qu'il a eue avec le personnage et ces cinq films. D'abord rejeté par les fans, blessé à plusieurs reprises sur les tournages, pas épargné par la critique, Daniel Craig exprime une infinie reconnaissance, malgré tout ce qui a pu être dit.

J'ai aimé chaque seconde de ces cinq films, et tout particulièrement celui-ci , parce que je me levais chaque matin pour avoir la chance de travailler avec vous, et ça a été un des plus grands honneurs de ma vie.

Dans ce smoking iconique qu'il porte à merveille, Daniel Craig sait que son parcours d'interprétation s'arrête là, et l'émotion qu'il paraît ressentir doit sans doute autant au soulagement du travail terminé qu'à la conscience qu'une page se tourne pour lui et pour son personnage. On ne connaît pas encore le nouvel interprète de James Bond, et si ce James Bond sera toujours titulaire du matricule 007, puisque Lashana Lynch le récupère au moins pour Mourir peut attendre... Rendez-vous au cinéma le 6 octobre 2021 pour en savoir plus !