Mourir peut attendre : le film a une nouvelle date de sortie française

Comme tous les films qui devaient sortir dans les prochaines semaines, "Mourir Peut Attendre" passe par la case report pour arriver sur nos écrans quand la crise du coronavirus sera achevée. Nous savions que le film devait arriver en novembre mais aucune date précise n'avait été donnée pour la France. C'est désormais le cas.

C'est le 8 avril que devait sortir Mourir peut attendre dans nos salles mais on a vite compris, compte tenu de la tournure des événements, qu'elle n'allait pas avoir lieu. La pandémie a fermé les salles de cinéma et une distribution digitale n'était même pas envisageable pour une aussi grosse sortie. Le studio entend bien faire un carton avec la dernière aventure de Daniel Craig dans la peau de James Bond. Pour que ce soit le cas, il faut une sortie massive sur grand écran, avec un maximum de pays dans la capacité de projeter le film. Mourir Peut Attendre va ainsi venir compléter un agenda déjà bien fourni en fin d'année. Et il pourrait encore plus l'être si d'autres distributeurs en faisaient de même. Il est encore trop tôt pour avoir une vue d'ensemble sur ce qu'il va se passer dans les derniers mois de 2020 mais on peut déjà noter que le nouveau James Bond dispose d'une date de sortie officielle en France.

On sait quand on pourra voir Mourir Peut Attendre

Nous accueillerons le film le 11 novembre prochain, un jour avant la Grande-Bretagne. Une date qu'on attendait tous ce jour-là avant que la confirmation ne tombe et qui évoque forcément celle de Spectre, le dernier épisode a avoir vu le jour. Car on rappelle que ça fait quand même 5 ans qu'on attend que ce Mourir Peut Attendre. Un report de quelques mois remet finalement tout dans l'ordre, puisque les films James Bond ont pour habitude d'arriver sur nos écrans entre octobre et novembre. La date prévue initialement en avril tranchait avec ça.

Ce 25ème film de la saga s'annonce ample avec une durée qui dépasse les 2h40. Daniel Craig s'offre un dernier tour de piste devant la caméra de Cary Joji Fukunaga et c'est avec un petit pincement au coeur qu'on lui fera nos adieux, lui qui a été un Bond inoubliable. Son principal rival sera campé par Rami Malek, pendant que Christoph Waltz fera son retour. Lashana Lynch et Ana de Armas enrichissent la galerie personnages féminins, quand Léa Seydoux sera un élément essentiel dans la narration. La nouvelle date est cochée, il ne reste plus qu'à attendre. La promo ayant été largement entamée, il est toujours possible d'avoir de nombreux aperçus du film pour tuer le temps.