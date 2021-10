Mourir peut attendre : le film démarre en trombe au Royaume-Uni

"Mourir peut attendre" est attendu dans les salles françaises le 6 octobre mais il est déjà sorti dans les salles du Royaume-Uni ce jeudi 30 octobre. Et il effectue un démarrage tonitruant ! De bonne augure pour la suite.

Mourir peut attendre : le dernier de Daniel Craig

Après avoir campé le personnage de James Bond pendant quinze ans, Daniel Craig raccroche le costume de l'agent secret dans Mourir peut attendre. Mis en scène par Cary Fukunaga, le film est attendu dans les salles françaises le 6 octobre.

Dans ce 25ème film de la saga, James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée. Car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide. Il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques.

Mourir peut attendre © Universal Pictures

Repoussé à plusieurs reprises à cause de la crise sanitaire, Mourir peut attendre était très attendu par tous les fans de la saga Bond. Et sa carrière au box-office projet d'être explosive, si l'on en croit les premiers chiffres.

Le film démarre en trombe au Royaume-Uni

Si nous devons encore patienter quelques jours, le film est déjà sorti au Royaume-Uni ce jeudi 30 octobre. Dans la patrie de James Bond, le long-métrage a effectué un démarrage tonitruant. En effet, il a récolté près de 7 millions de dollars. C'est plus que Spectre sorti en 2015 (mais en dessous de Skyfall).

30 000 spectateurs ont assisté aux avant-premières de mercredi minuit organisées dans le pays. Et plus d'un million de tickets ont été réservés en avance. C'est également plus que Spectre. Et dans la lignée des chiffres de Skyfall.

Enfin, Mourir peut attendre a battu le record du nombre de salles proposant le film. En effet, il est disponible dans 722 cinémas du pays. C'est 25 de plus que Star Wars : l'ascension de Skywalker sorti en 2019. De quoi mesurer une nouvelle fois l'ampleur du phénomène Bond !

Le record au box-office mondial est détenu par Skyfall avec plus d'un milliard de dollars.