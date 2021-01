Mourir peut attendre : le film va être modifié pour une raison inattendue

"Mourir peut attendre" ne fait que ça, d'attendre. Un nouveau point de chute a été désigné en octobre prochain. Soit plus d'un an après la date de sortie prévue à l'origine. Des reports qui vont avoir une conséquence inattendue sur le film et provoquer quelques changements.

Mourir peut attendre : encore et toujours reporté

Il devait être l'un des cartons de 2020. Mourir peut attendre, réalisé par Cary Joji Fukunaga, se retrouve dans une situation très inconfortable à cause de la crise. Trop cher pour finir sur une plateforme et trop gros pour ne pas bénéficier d'une sortie mondiale, le film patiente dans une impasse. Une nouvelle date a été fixée le 6 octobre 2021 en France mais rien ne dit que cette fois sera la bonne. De plus, des reports coûtent de l'argent au studio. Une somme imprévue qui fait grimper une facture déjà très salée. Dans le cas du prochain James Bond, le budget est estimé autour des 250 millions de dollars. Sans compter les frais engagés pour la promotion alors que le film n'est pas sorti. De l'argent dans le vent. Et Mourir peut attendre va encore demander des dépenses supplémentaires pour une raison à laquelle on ne s'attendait pas.

James Bond (Daniel Craig) - Mourir peut attendre ©Universal Pictures International France

Des retouches obligatoires

La dernière aventure de Daniel Craig dans le rôle est un film qui se veut dans l'ère du temps. Comme tous les James Bond, il nous réserve son lot de gadgets et d'accessoires. Or, d'après The Sun, Mourir peut attendre pourrait devenir obsolète de ce point de vue. Des retouches vont être nécessaires pour changer certains objets qui apparaissent à l'écran. On peut trouver cela totalement superflu et dispensable mais les modifications s'expliquent par des contrats qui ont été passés avec des marques pour du placement de produit. Tout allant très vite de nos jours, le téléphone d'il y a un an est sûrement déjà dépassé par un nouveau. Pas question de faire de la publicité pour un produit qui ne serait plus celui à la pointe. On ne peut pas vous dire avec précision quels objets seront modifiés mais on peut suspecter le téléphone Nokia du héros, ou encore sa montre de la marque Omega. The Sun explique par ailleurs que des accords ont été passés avec Adidas et Bollinger, une maison de champagne.

Pour réparer ces incohérences, des solutions devront être trouvées en post-production pour s'assurer que personne ne soit vexé. Il se peut même que des reshoots soient nécessaires pour remplacer certains plans. On voit mal les producteurs allaient à l'encontre de partenariats qui ont été essentiels dans la constitution du budget.