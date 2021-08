Mourir peut attendre : le prix fou pour assister à une avant-première à Monaco

"Mourir peut attendre" est l'une des victimes les plus connues de la crise sanitaire, avec ses reports à répétition. Le film arrive enfin dans les salles françaises au début du mois d'octobre. Avant ça, une avant-première exceptionnelle va avoir lieu en France mais il va falloir faire chauffer la carte bleue parce que le prix n'est pas à la portée de toutes les bourses.

Mourir peut attendre : l'attente, ça le connaît

La dernière de Daniel Craig en James Bond est un événement qui mérite une sortie dans les meilleurs conditions. Un passage directement sur le petit écran ou avec un parc de salles mondial réduit serait dommageable. Après des reports successifs pour les raisons qu'on connaît tous, Mourir peut attendre arrive le 6 octobre chez nous et à la même période partout ailleurs sur le globe. Il est susceptible d'être l'un des immenses cartons de cette année 2021, voire peut-être même le film qui va faire le plus d'entrées. Outre les considérations financières, qui restent secondaires pour les spectateurs, on a surtout hâte de voir ce que nous réserve le dernier tour de piste de Daniel Craig. Réalisé par Cary Joji Fukunaga, Mourir peut attendre va mettre le héros aux prises avec un terroriste mystérieux et redoutable incarné par Rami Malek.

Mourir peut attendre ©Universal Pictures

Une avant-première coûteuse

Pour ceux qui ne veulent pas attendre jusqu'au jour fatidique, une avant-première exceptionnelle va avoir lieu à Monaco le 29 septembre prochain. Soit une grosse semaine avant l'arrivée dans les salles. L'avant-première était déjà prévue, à l'époque, en avril 2020, mais le report du film avait chamboulé les plans. Cependant, ne bookez pas directement vos billets d'avion ou votre journée dans l'espoir de vous y rendre, car le prix risque d'en dissuader plus d'un.

La place individuelle la moins chère est affichée au prix de 2500 dollars (2123 euros). Pour ce prix, vous aurez le privilège de fouler le tapis rouge dressé devant l'Opéra Garnier de Monaco, là où la projection aura lieu. Vous pourrez aussi repartir avec un sac rempli de cadeaux et assister à la soirée qui se déroulera ensuite au Casino de Monte-Carlo. Une expérience entière est prévue pour que les spectateurs soient plongés entièrement dans le monde de James Bond. Si vous souhaitez davantage casser votre tirelire, un package VIP pour deux à 25 000 dollars (21 234 euros) peut être réservée, avec des avantages encore plus conséquents.

Un événement pour la bonne cause

Le réalisateur ainsi que le Prince Albert II de Monaco et des personnalités hollywoodiennes seront présentes pour l'avant-première. En revanche, le gros point noir est l'absence du casting. Avec des places à ce prix, on pouvait s'attendre à voir les stars du film au coeur de la Principauté.

Les bénéfices enregistrées par l'événement serviront pour financier le nouveau prix "Princess Grace Award", nommé pour l'occasion en "bourse Sir Roger Moore". L'acteur, qui a résidé à Monaco, a aussi été un James Bond emblématique et l'un des fondateurs de l'association. Il est d'ailleurs drôle de constater que Cary Joji Fukunaga a pu obtenir le Princess Grace Award il y a des années, et qu'il se retrouve aujourd'hui de l'autre côté de la barrière. La Princess Grace Foundation-USA a pour objectif de financer des talents émergents dans le domaine du cinéma, du théâtre et de la danse.