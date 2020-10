Mourir Peut Attendre : le prochain James Bond est reporté (comme Fast and Furious 9)

Les studios ont un mal fou à se positionner en 2020 pour les grosses sorties. L'enjeu financier est trop grand, ce qui les pousse à passer par plusieurs reports. "Mourir Peut Attendre", qui devait arriver le 11 novembre prochain chez nous, est encore décalé, en 2021 cette fois.

Clap de fin pour Daniel Craig

Mourir peut attendre n'est pas seulement un James Bond comme les autres, il marquera la fin de l'histoire avec Daniel Craig. L'acteur aura tenu son rôle pendant cinq films et c'est cette incarnation qui a connu les plus gros succès financiers de la saga. Cette réalisation de Cary Joji Fukunaga va forcer notre héros à sortir de sa retraite.

Alors qu'il coule des jours heureux en Jamaïque, une vieille connaissance l'invite à reprendre du service pour enrayer le plan d'un criminel mystérieux campé par Rami Malek. Ana de Armas et Lashana Lynch sont les principaux ajouts au sein d'un casting qui rappelle des têtes familières : Jeffrey Wright, Naomie Harris, Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Rory Kinnear, Léa Seydoux et Christoph Waltz.

Mourir Peut Attendre sera pour 2021

D'abord prévu au printemps dernier, Mourir Peut Attendre n'a pas résisté au coronavirus et a vite été décalé au 11 novembre. Nous pensions à l'époque que cette date était assez lointaine pour qu'elle soit respectée. Mais force est de constater que la pandémie est encore un très gros problème.

Face à la situation qui ne s'arrange pas significativement, la prochaine aventure de James Bond vient d'être reporté au 2 avril 2021. Par ricochet, c'est la sortie de Fast and Furious 9 qui est aussi reportée. Le nouvel opus de la saga d'action était tranquillement installé au début du mois d'avril, mais pas question que les deux films se retrouvent en concurrence. Ne voulant subir un agent 007 dans ses pattes, le film reprogramme sa sortie pour la fin du mois de mai.

Un programme chamboulé

Tous ces bouleversements étaient inévitables. Nous pensions que la fin d'année serait un peu plus réjouissante avec un Marvel, Dune, Mourir Peut Attendre, Wonder Woman 1984 et quelques films sympathiques, mais tout est en train de s'écrouler. Black Widow a été décalé au mois de mai, l'Amazon de DC sortira (on l'espère) in extremis à la fin du mois de décembre, le blockbuster de Denis Villeneuve (également prévu fin décembre) est plus que jamais susceptible d'être reporté et le James Bond vient de nous lâcher. Autant dire que, s'il y aura quelques petites choses à découvrir dans les salles, il faut accepter de faire une croix sur cette drôle d'année.

Tenet aura été le crash test que tout le monde attendait. Le film de Christopher Nolan a été sorti juste après la réouverture des salles et on a vu que la Warner n'avait pas réussi son coup. Le score au box-office grimpe difficilement à 284.9 millions dans le monde entier. Dans un contexte normal, il en aurait été autrement. Les studios ont compris que ce n'était pas une bonne période pour envoyer des gros films. Certes, certains pays ont leurs salles ouvertes (en France, par exemple) et le public s'y rend, mais l'état du marché mondial n'est pas optimal. Les USA, en particulier, sont encore gravement touchés par le virus et ont un énorme pourcentage de salles en inactivité.

Impossible d'envisager de distribuer un film comme Mourir Peut Attendre avec la certitude qu'il ne va pas marcher. Pour la dernière sortie de Daniel Craig dans le rôle, les producteurs veulent tout exploser au box-office et toucher le milliard. Entre le budget de 250 millions d'euros et les frais promotionnels (plus de 100 millions, à vue de nez), il faut effectivement une grosse carrière dans les salles pour rembourser puis faire un bénéfice.