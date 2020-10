Mourir peut attendre : le rôle de Safin a traumatisé Rami Malek

Réalisé par Cary Joji Fukunaga, Mourir peut Attendre sera la dernière apparition de Daniel Craig dans la peau de James Bond. Un cinquième film et puis s'en va. Ce 27ème long-métrage James Bond verra également les retours de Léa Seydoux, de Ralph Fiennes, de Christoph Waltz, de Ben Whishaw ou encore de Jeffrey Wright dans leurs rôles respectifs. Ce sera également l'occasion de découvrir Rami Malek dans la peau de Safin, le grand antagoniste du film. Un rôle qui n'était pas de tout repos pour le comédien.

Lors d'une interview avec GQ Magazine, Rami Malek est revenu sur son interprétation de Safin dans le prochain James Bond. Il a notamment donné quelques indices sur son futur personnage :

Quand je pense à Safin, je pense à quelqu'un de méticuleux et mesuré. Il y a quelque chose qui est réellement dérangeant et troublant. C'est quelqu'un qui donne parfois la sensation d'être observé et c'est encore plus troublant. Il oblige à remettre en question ce que vous pensez être juste, ce que vous pensez être faux.