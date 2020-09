Mourir peut attendre : nouveau trailer pour le prochain James Bond

A quelques mois de sa sortie, "Mourir peut attendre" s'offre une nouvelle bande-annonce blindée d'images inédites. On peut dire que James Bond et consorts sont prêts à tout exploser !

Mourir peut attendre (mais pas trop quand même...)

Mourir peut attendre est un film d'action réalisé par Cary Fukunaga. Il s'agit du 25ème film de la saga James Bond, 57 ans après la sortie du premier en France, James Bond contre Dr. No. Dans ce nouvel épisode, James Bond n'est plus en service et profite de sa retraite en Jamaïque avec Madeleine Swann. Pourtant, l'agent de la CIA Felix Leiter revient vers lui pour lui demander son aide. Un scientifique a été kidnappé, et il est le seul à pouvoir le retrouver. L'agent secret découvre alors que cet enlèvement est lié au passé de Madeleine. Il retrouvera sur sa route son ennemi juré Blofeld, mais une autre menace se profile. Un homme au visage masqué se faisant appelé Safin fait surface. Qui est-il ?

Le film est un des plus attendus de l'année, surtout après l'accueil plus que froid qui fut réservé à Spectre de Sam Mendes, son prédécesseur sorti il y a 5 ans. C'est d'autant plus un événement que Daniel Craig y portera pour la cinquième et dernière fois le smoking de l'agent secret. On attend également beaucoup de la réalisation de Cary Fukunaga, metteur en scène de la première saison culte True Detective. Pour faire un bon film, il faut un bon méchant. La pression est donc également sur les épaules de Rami Malek qui incarne le mystérieux Safin.

Au casting, nous retrouvons des survivants du film précédent : Léa Seydoux, Christoph Waltz, Ben Whishaw, Naomie Harris et Ralph Fiennes. Nouvelles venues dans la saga, Ana de Armas et Lashana Lynch intègrent, elles, la longue liste des James Bond girls.

Quoi de 9, 007 ?

MGM a dévoilé aujourd'hui de nouvelles images de Mourir peut attendre dans une longue bande-annonce bourrée d'images inédites. On y voit à nouveau que le personnage d'Ana De Armas n'est pas là que pour faire joli. Elle maîtrise l'art du combat, et n'hésite pas à se défendre à grands coups d'escarpins au visage. Même constat pour Mashana Lynch, impressionnante de charisme un fusil d'assaut à la main. Rami Malek, à l'inverse de la tendance, s'y montre parfois démasqué. Les vibes de Docteur No sont bien présentes dans sa façon de se vêtir et de vivre. Quant à son plan, il est censé être assez diabolique pour tuer plusieurs millions de personnes. Si on n'apprend rien de nouveau sur l'intrigue, on peut voir que la promesse de scènes d'action incroyables semble tenue. Un film qu'il faudra à tout prix dégusté dans une salle de cinéma.

Et après ?

A chaque fin de cycle d'un acteur jouant James Bond, c'est la même chanson rituelle : qui va pouvoir lui succéder ? On se souvient que le choix de Craig n'était au départ pas du goût de tous le monde. "Trop blond. Trop ressemblant à un Russe. Pas assez British". Ses détracteurs avaient tous une raison de le détester d'avance. Les doutes se sont néanmoins vite évanouis avec Casino Royale. Moins charmeur, plus brut et violent, il emboîtait le pas de la franchise Jason Bourne dans un style d'action plus mature et moins porté sur les gadgets. Mais après 15 ans au service de sa Majesté, l'acteur britannique rend son smoking et arrête les vodka martini au shaker.

De nombreux noms sont évoqués depuis maintenant trois ans pour prendre sa suite. Il y a eu d'abord Tom Hiddelston et Robert Pattinson. Puis l'écossais Richard Madden a fait sensation dans la série Bodyguard, s'invitant dans la conversation. Mais deux noms ressortent plus que les autres. D'abord celui d'Idris Elba, qui serait alors le premier James Bond de couleur. Et surtout Henry Cavill, à qui le rôle a déjà été proposé en 2005.

En attendant, nous retrouverons une dernière fois Daniel Craig en 007 dans quelques mois. Plusieurs fois repoussé à cause de l'épidémie de Covid, Mourir peut attendre est prévu pour une sortie en France le 11 novembre 2020. A moins que... Pour patienter, une nouvelle affiche a été également dévoilée.