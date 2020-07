Mourir peut attendre : Rami Malek flippant sur la nouvelle image du film

Une nouvelle image de "Mourir peut attendre" vient d’être dévoilée, dans laquelle on découvre Rami Malek inquiétant. Après plusieurs changements de dates, le 25ème film de la saga James Bond est maintenant attendu dans les salles pour le 11 novembre prochain.

L’intrigue de Mourir peut attendre

Dans Mourir peut attendre, le dernier film de Daniel Craig dans le costume de l’espion le plus célèbre du monde, on retrouvera Bond profitant de sa retraite en Jamaïque. Mais il va bientôt devoir reprendre du service, lorsque son ami Felix Lester le sollicite pour sauver un scientifique kidnappé. L’agent britannique va alors se retrouver sur les traces d’un mystérieux ennemi, en possession de redoutables armes technologiques, dans une mission bien plus dangereuse que prévu.

Du côté de la distribution de Mourir peut attendre, outre le retour de Craig en James Bond pour la dernière fois, Jeffrey Wright retrouvera son rôle de Felix Lester, qu’il tient depuis Casino Royale. On pourra également de nouveau voir Naomie Harris dans la peau de Moneypenny, Ben Whishaw en Q, Ralph Fiennes en M et Rory Kinnear en Bill Tanner. Léa Seydoux et Christoph Waltz, tous les deux introduits dans le film précédent, Spectre, sous les traits de Madeleine Swan et Blofeld, seront aussi de retour. Quant aux nouveaux visages de la franchise, Lashana Lynch jouera Nomi, une nouvelle agente amenée à collaborer avec Bond. Ana de Armas interprétera Paloma, un personnage annoncé comme inédit dans la saga, tandis que Rami Malek sera Safin, le mystérieux méchant de l’histoire.

Rami Malek menaçant sur la nouvelle image de Mourir peut attendre

Le magazine britannique Empire vient de dévoiler une image inédite de Mourir peut attendre. On peut y voir Rami Malek dans la peau de Safin, le méchant du 25ème opus de la saga, regardant à l’intérieur d’une pièce à travers une porte vitrée. Son apparence amplifie le mystère autour du personnage, en plus de son côté menaçant. On vous laisse découvrir l’image ci-dessous.

D'après les premières images que l’on a pu voir du personnage, Safin s’inscrit dans la lignée des méchants de la saga. Outre son choix de vêtements théâtral, il arbore de nombreuses cicatrices sur le visage, l’une des autres caractéristiques des principaux ennemis de l’agent 007 dans de nombreux films de la franchise. On se rappelle par exemple du Chiffre, l’antagoniste emblématique incarné par Mads Mikkelsen dans le premier Bond de Daniel Craig, Casino Royale. Toujours vêtu entièrement de noir, il avait une cicatrice sur l’œil gauche qui l’obligeait à porter un œil en verre. Dans Spectre, c’était cette fois au milieu de l’intrigue que Blofeld recevait sa cicatrice. On espère que le méchant proposé par Rami Malek sera aussi emblématique que ces deux derniers.

Le film est prévu pour le 11 novembre 2020. Découvrez ici la bande-annonce de Mourir peut attendre.