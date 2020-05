Mourir peut attendre : une sortie finalement en 2021 ?

Le prochain James Bond a été le premier gros film à modifier sa date de sortie avec le surgissement de la crise sanitaire. "Mourir Peut Attendre", dernière aventure de Daniel Craig dans la peau de l'agent 007, pourrait encore subir un autre report en sortant finalement en 2021.

Bien malin est celui qui peut prédire à quoi vont ressembler les derniers mois de l'année après la pandémie que l'on traverse. Les salles fermées et la priorité d'enrayer la propagation du virus, le cinéma ne peut pas continuer à vivre, hormis pour les films qui sont envoyés sur le petit écran avec des sorties digitales. Pas question que ce soit le cas pour les gros projets dans lesquels les studios ont investi des centaines de millions de dollars. Alors, on voit s'enchaîner les reports, à des dates qui semblent plus sûres. La MGM a réagi très rapidement quand tout s'est gâté en décalant la sortie de Mourir Peut Attendre au 11 novembre prochain. Un délai pensé suffisant pour que tout se soit apaisé, que les salles fonctionnent de nouveau et que les spectateurs soient partants pour revenir occuper les sièges.

Pas de Mourir Peut Attendre en 2020 ?

On ose espérer qu'en novembre tout soit quasiment revenu à la normal, mais il ne faut jamais trop s'avancer avec cette pandémie. Pour le Daily Mail, il se pourrait que Mourir Peut Attendre ne sorte pas du tout cette année mais plutôt en 2021. Le principal argument avancé par le média est que les producteurs ne veulent pas prendre le moindre risque avec un enjeu financier aussi important. Le film est évidemment calibré pour tout casser au box-office mais, pour que ce soit le cas, les gens doivent avoir envie de se déplacer et que la menace ne pèse plus. La MGM espère que ce dernier tour de piste pour Daniel Craig soit le plus gros succès de la franchise et cela passera pas une exploitation à fond les ballons dans toutes les contrées du globe, y compris sur le marché asiatique qui représente un pourcentage des recettes impossible à négliger.

Il faut aussi compter que la prudence est de mise parce que le studio a dépensé de l'argent dans la promotion (on parle de 30 à 50 millions de dollars ) et que le décalage de la sortie a réduit ces efforts à néant. Il faudra engager encore des moyens au moment de la sortie définitive pour relancer la machine médiatique. Dans ces conditions, on peut comprendre qu'une seconde douche froide risque d'être très mal perçue et qu'un second possible report soit fortement plausible. On en saura plus dans les prochains mois.