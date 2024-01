Mufasa : l'intrigue du film dévoilée, les fans du Roi Lion se posent des questions

Des nouvelles informations concernant l'histoire du préquel du Roi Lion intitulé "Mufasa" questionne les fans du dessin animé. Et si Mufasa n'avait en fait pas été le roi légitime de la savane ?

Le Roi Lion : le préquel sur Mufasa arrive en décembre

En 2019, le dessin animé classique de Disney Le Roi Lion passait à la sauce live action (enfin presque) avec une adaptation signée Jon Favreau (déjà à l'œuvre sur le remake du Livre de la Jungle). Le film, qui reprenait quasi plan pour plan le dessin animé, a connu un immense succès au box-office avec 1,6 milliard de dollars récoltés dans le monde (pour un budget estimé à 260 millions).

Après un tel engouement, un deuxième film est rapidement annoncé. Mais avec une surprise à la clé. En effet, il ne s'agira pas d'une suite sur Simba et ses années de règne, mais un préquel consacré à l'enfance de son père, Mufasa, tragiquement disparu.

Autre surprise, pour ce deuxième long-métrage, Jon Favreau cède sa place de réalisateur à Barry Jenkins, oscarisé en 2017 pour son film Moonlight.

Actuellement en production, le film est attendu dans les salles obscures le 18 décembre 2024, et l'intrigue du film a été dévoilée, et avec elle son lot de surprises.

L'histoire de Mufasa et Taka

On savait déjà que l'intrigue de ce préquel du Roi Lion se concentrerait sur la relation entre Mufasa et son frère Scar, et sur les raisons de leur brouille, qui a conduit à la mort du père de Simba. Mais dans des nouvelles informations concernant les détails de l'histoire, on découvre que l'intrigue évoque deux lionceaux : Mufasa et Taka, qui ont été élevés ensemble "comme des frères" après qu'une inondation a séparé Mufasa de ses parents. En grandissant, seul l'un d'entre eux est voué à devenir le "roi lion".

Ces nouvelles informations indiquent donc que Mufasa et Scar (le surnom de Taka, comme on le découvrait dans la série de livres "Le Roi Lion : Six nouvelles aventures") ne sont pas réellement frères, et que la légitimité de Mufasa sur le trône est donc remise en question. Une information qui pourrait donc expliquer pourquoi Scar en veut tellement à ce dernier d'avoir régné sur la terre des lions. Si l'on extrapole, il y a de fortes chances pour que ce préquel nous montre comment Taka est devenu Scar (un surnom qui signifie "cicatrice").