Mufasa rencontre Scar dans la nouvelle bande-annonce du préquel du Roi Lion

Préquel du film en live action "Le Roi Lion", "Mufasa" se dévoile un peu plus dans une nouvelle bande-annonce. Celle-ci tease un peu plus la relation de frères entre le principal protagoniste et Taka, qui deviendra Scar.

Mufasa, préquel du carton Le Roi Lion Dévoilé en 2019, Le Roi Lion a été un énorme carton. Ayant rapporté plus d’1 milliard 662 millions de dollars dans le monde, il reste aujourd’hui le septième plus gros succès de tous les temps dans les salles. Devant une telle réception de la part du public, Disney a décidé de proposer une autre histoire située dans le même univers : le préquel Mufasa. Sous la forme de flash-backs racontés par Rafiki, Mufasa nous fera découvrir comment le père de Simba a rencontré Taka, connu plus tard sous le nom de Scar, et comment ces deux lionceaux ont grandi ensemble. Ayant déjà écrit Le Roi Lion, Jeff Nathanson a signé le scénario de Mufasa. Pour diriger ce nouveau film, Disney a choisi Barry Jenkins, oscarisé pour Moonlight. Quelques mois après une première bande-annonce, Disney a dévoilé de nouvelles images du film. Les deux frères à l’honneur dans le nouveau trailer Le nouveau trailer du film nous propose la rencontre entre celui qui n’était alors qu’un jeune lionceau et Taka. Ce dernier est bien différent du personnage dépeint dans Le Roi Lion. Il insiste pour que ses parents adoptent Mufasa, qu’il traite comme un frère. Et il le protège ensuite contre différentes menaces. Parmi ces menaces, la bande-annonce nous montre aussi les lions blancs, principaux antagonistes de cette histoire. À en juger par ces images, les deux lionceaux tenteront de leur échapper dans le film de Barry Jenkins. Mufasa ©Disney Une sortie peu avant Noël À l’origine, Mufasa devait sortir durant l’été 2024. Toutefois, sa date de sortie a été repoussée de quelques mois. Désormais, le long-métrage sera projeté au cinéma en France à partir du 18 décembre prochain. On peut imaginer que, comme Le Roi Lion, Mufasa fera un carton à sa sortie. Si tel est le cas, Disney nous proposera peut-être ensuite de nouvelles histoires dans le même univers.