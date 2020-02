Mulan : découvrez les impressionnantes cascades

Vous avez aimé ? Partagez :

S’il fallait vous convaincre que le remake live action de « Mulan » par Disney allait proposer du très grand spectacle, cette vidéo des coulisses devrait faire l’affaire ! Plongez pendant deux minutes dans l’envers du décor du blockbuster réalisé par Niki Caro.

L’année 2019 aura continué de démontrer que la stratégie de Disney, en ce qui concerne l’utilisation de ses classiques animés, fonctionne du tonnerre. Le Roi Lion et Aladdin ont ainsi été des succès financiers majeurs. Le remake de Mulan débarque prochainement avec un peu de pression sur les épaules. Le film de Niki Caro n’a pas d’immenses stars américaines à l’affiche et, pour la première fois, le studio se permet de récolter un classement PG-13 aux USA. Ce qui est le signe que certaines scènes seront un peu violentes et que ce live action ne s’adresse pas totalement à toute la famille. Bon, on ne s’attend pas non plus à un grand film bourrin qui aurait la main lourde sur le sang et sur la représentation graphique de la guerre. Mais ça laisse espérer, à raison, que les scènes de baston vues dans les différents trailers ne seront pas édulcorées.

Une vidéo making-of spectaculaire de Mulan

Disney vient de mettre en ligne une vidéo de deux minutes sur les cascades du film, et on peut y apercevoir le déroulé du tournage (vidéo en tête d’article). Ce type de matériel promo ne déroge pas à la règle, avec l’intervention de plusieurs membres de l’équipe et des plans des coulisses. On y découvre comment, techniquement, certaines scène sont filmées. Ce qui est toujours appréciable pour les amateurs de cinéma qui aiment voir la recette pour fabriquer des images. Les cascades sont exécutées majoritairement en direct, ce qui est toujours une bonne chose et on peut bénéficier d’un petit aperçu de certaines séquences à l’envergure assez impressionnante.

Mulan reprendra la trame narrative du dessin animé, à savoir l’invasion de la Chine par un ennemi venu du Nord. Quand l’Empereur demande aux hommes de se joindre aux troupes pour lutter, Mulan refuse que son père, trop âgé, accepte cette convocation. Elle va prendre sa place et devra prouver, encore plus en tant que femme, qu’elle peut devenir une grande guerrière. Malheureusement, pas de dragon Mushu dans le film et, au rayon des différences, une méchante inédite a été inventée pour l’occasion.

Mulan arrive le 25 mars prochain dans les salles françaises.