Mulan : direction la plateforme Disney+ pour le live action

D'abord repoussé de mars à août en raison de la pandémie de Covid-19, "Mulan" a fini par disparaître du calendrier de Disney. Le live action rebondit néanmoins sur Disney+. Le film sera proposé sur la plateforme aux Etats-Unis à partir du 4 septembre et pour 29,99 dollars. La France pourrait également être concernée par cette décision.

Mulan, un live action attendu

Après Dumbo, La Belle et la Bête ou encore Aladdin, c'est au tour de Mulan d'avoir sa version live action. Le dessin animé de 1998 est particulièrement apprécié par les fans de Disney, notamment pour la caractérisation de l'héroïne, aux antipodes des habituelles princesses. En effet, inspiré de la légende de Hua Mulan, le dessin animé raconte comment la fille de la famille Mulan décide d'enfiler l'armure de son père pour lui éviter de partir à la guerre contre les Huns. Mais comme les femmes n'ont pas le droit de combattre, elle se fait passer pour un homme et trompe tout le monde au sein de l'armée grâce à ses capacités. Le live action reprend cette trame tout en y apportant quelques changements.

La crise de Covid-19 pousse Mulan vers Disney+

A l'origine, Mulan devait sortir dans les salles en début d'année, au mois de mars. Nous avions d'ailleurs pu le voir à cette période. Sauf que comme pour tous les autres blockbusters, la pandémie de Covid-19 a forcé Disney à revoir ses plans. Repoussant d'abord le film au 21 août 2020, la firme avait fini par le retirer totalement de son calendrier. Plutôt logique étant donné que les cinémas des principaux marchés sont encore loin de fonctionner à plein régime. Et avec un budget de 290 millions de dollars, la production ne peut se permettre de le sortir dans des conditions encore si incertaines - aux Etats-Unis et en Chine principalement.

Etant donné le calendrier très chargé chez Disney, on pouvait encore espérer voir le film arriver en 2021. Mais finalement le studio a décidé de baisser les armes. Comme l'annonce Variety, Mulan sera proposé directement sur Disney+ à partir du 4 septembre, et pas à n'importe quel prix. Pour pouvoir le découvrir, les abonnés (qui donc paient déjà chaque mois) devront débourser 29,99 dollars ! Un prix qui paraît assez excessif. D'autant plus qu'il s'agira d'une location, et non pas d'un achat.

Si cette décision concerne les Etats-Unis, la France pourrait ne pas y échapper non plus. Car comme indiqué par le média américain, le film ne pourra sortir en salle que dans "les pays où il est impossible d’avoir accès au film sur Disney+". La plateforme étant disponible chez nous depuis le 7 avril, nous voilà directement concernés. Attendons tout de même une confirmation de Disney France qui ne devrait pas tarder. Mais cela reste une déception pour Mulan qui est une proposition intéressante pour un live action Disney et qui aurait mérité une sortie classique.