Mulan : Disney dévoile la spectaculaire bande-annonce finale

Dans son entreprise de revisite des classiques de son catalogue d’animés, Disney proposera cette année le live action « Mulan » réalisé par Niki Caro. Le film s’est déjà largement montré et une bande-annonce finale vient donner un dernier aperçu du spectacle qui nous attend.

22 ans après le très bon dessin animé, la légende de Mulan s’apprête à revivre. Disney continue de remettre au goût du jour les films qui ont fait sa réputation. L’exercice a l’avantage de faire découvrir aux plus jeunes des anciens classiques, en les rendant modernes visuellement. Pour les plus vieux, c’est l’occasion de retrouver des personnages et des histoires qu’ils connaissent déjà, sous une autre forme. À en croire les cartons que font ces films dans les salles, le studio a raison de continuer. Donc est venu le tour de Mulan, dont la sortie est prévue cette année.

Le scénario de Mulan quasiment inchangé

Le scénario reprendra les principaux éléments du dessin animé. Quand la Chine est menacée par des envahisseurs en provenance du nord, l’Empereur en appelle à son peuple via un décret qui exige qu’un homme de chaque famille se joigne au combat. Mulan (incarnée par Liu Yifei) refuse que son père, malade, se rende sur le champ de bataille. Pour qu’il n’endure pas ça, elle prend secrètement se place, se faisant passer pour un homme. Au fur et à mesure qu’elle apprend à se battre, elle va se découvrir elle-même. Jusqu’à ce qu’elle soit démasquée et qu’elle accomplisse enfin sa destinée, devenant une redoutable guerrière.

Les remakes Disney prennent rarement des risques dans la narration mais on dénote quand même ici une grosse différence avec le film d’animation : l’absence de Mushu. Le célèbre dragon n’a pas été convoqué pour l’occasion, ce qui est assez décevant tant il est la mascotte de cet univers.

On a pu avoir différents aperçus de ce qu’allait être ce Mulan et la bande-annonce finale diffusée par Disney confirme nos impressions. Niki Caro à la mise en scène a essayé d’emballer un film à grand spectacle qui se repose sur un personnage principal féminin fort, avec des batailles qui en jettent et des combats acrobatiques. Tout ça reste très calibré pour le grand public mais on sent qu’on peut y trouver dedans un petit souffle épique loin d’être désagréable. Nous serons fixés le 25 mars prochain avec la sortie de Mulan dans les salles françaises.