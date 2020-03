Mulan : Disney repousse la sortie mais pas celle de Black Widow

La tournure que prennent les choses en réaction à la propagation du coronavirus nous plonge dans une ambiance anxiogène. Le cinéma est grandement impacté avec des reports successifs de films prévus prochainement. Disney vient ainsi d'annuler la sortie de "Mulan" ! Mais pas encore celle de "Black Widow".

On constate chaque jour que le virus dont tout le monde parle n'a aucunement l'intention de ralentir ce qu'il a commencé depuis des semaines. L'actualité cinématographique ne pouvait pas ne pas être impactée. Quoi de plus normal, alors que les films sont diffusés dans des lieux qui encouragent à côtoyer des inconnus possiblement contaminés ? Ou que les studios doivent s'assurer de ne pas perdre trop de plumes dans la bataille ? Mourir Peut Attendre a été le premier blockbuster de l'année à abandonner sa date initialement arrêtée en avril prochain, pour envisager de sortir en novembre. C'est maintenant au tour de Mulan d'y passer ! Ces dernières heures, tout s'est accéléré. Pour ne citer qu'eux, Sans Un Bruit 2, Fast & Furious 9 et Les Nouveaux Mutants viennent de subir des reports.

Un report en 2020 pour Mulan ?

Malgré une avant-première américaine et des projections pour la presse (y compris en France), le processus promo s'arrête sur le champ et la date de sortie française prévue le 25 mars prochain n'a plus lieu d'être. Disney sent que la situation empire et n'a aucun intérêt à délivrer un film aussi cher dans ce contexte. Puis, qu'on se le dise, pas grand monde n'a vraiment la tête à essayer de suivre les sorties. Aucune nouvelle date n'a été annoncée pour Mulan mais on peut lire dans le communiqué officiel qu'une "nouvelle potentielle sortie en 2020" n'est pas à exclure. L'embouteillage s'annonce monstrueux en fin d'année...

La firme de Mickey prend ses précautions pour Mulan et le film X-Men (décidément, son calvaire n'est pas encore fini) mais rien n'a été décidé pour Black Widow, dont la sortie n'est pas attendue avant 29 avril prochain. Pourquoi rien ne se passe pour le premier film de la phase 4 du MCU ? Disney joue sûrement la montre et veut attendre de voir comment le coronavirus va évoluer dans les prochaines semaines. On voit bien avec le report de Mulan qu'une décision au dernier moment ne leur fait pas peur, même si le calendrier de l'univers Marvel est bien agencé et doit suivre un rythme pré-établi assez précis. L'incertitude plane à tous les niveaux et il faut se préparer à envisager tous les cas de figure.