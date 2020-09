Mulan fait des meilleurs résultats financiers que Tenet

Disney et la Warner ont adopté deux stratégies différentes pour "Mulan" et "Tenet" dans cette ère post-confinement. Quel studio sort vainqueur de cet affrontement à distance ? Le film de Christopher Nolan vient de se faire dépasser par le remake live-action de Niki Caro.

Mulan bat Tenet

Pour son dernier remake live-action de l'un de ses classiques, Disney a surpris son monde en le mettant en ligne sur Disney+. Reporté plusieurs fois à cause du corovanirus, Mulan termine sur le petit écran. Autant on s'attendait à un tel revirement de situation pour un Artemis Fowl, autant là on pensait qu'ils allaient tenir pour une sortie dans les salles. Bien sûr, l'opération doit les arranger et une offre de VOD à 29.99 dollars a été mise en place. Avec la crainte du téléchargement illégal et un prix que l'on estime un peu élevé, on ne savait pas si Mulan allait remporter assez d'argent.

D'après Yahoo Finance et 7Park Data, c'est environ 29% des foyers américains avec un abonnement qui ont acheté Mulan entre le 4 et le 12 septembre. Ce qui représente 261 millions de dollars. De ce que l'on sait, le film a été fait pour une enveloppe qui se situe aux alentours des 200 millions de dollars. Des frais promotionnels ont aussi été nécessaires ensuite. Rien qu'avec les USA, Disney commence à reprendre ses sous et peut espérer faire un joli bénéfice sur la durée. Parce que ce score prend en compte uniquement les résultats sur le sol américain. On peut déjà ajouter les 23 millions récoltés en Chine, où le film a pu sortir dans les salles. Un accueil décevant que Disney devait imaginer différemment tant ce public était l'une des cibles principales.

On ne peut s'empêcher de mettre ces données face à celles de Tenet, le nouveau film de Christopher Nolan qui était obnubilé par une sortie dans les salles. Le dernier rapport parle de 207 millions de dollars remportés au box-office dans le monde entier ! Pour que la comparaison soit équitable, il aurait fallu que les deux titres soient distribués sous les mêmes conditions mais cette différence dans les retombées financières mérite d'être relevée en l'état.

Quelles conclusions en tirer ?

La première, c'est que le public américain n'a pas réagi comme le français quand Disney a annoncé que Mulan allait terminer sur la plateforme Disney+, avec une somme supplémentaire à débourser en plus de l'abonnement. Chez nous, tout le monde a crié au scandale pour dénoncer cette pratique commerciale mais les Américains y sont davantage habitués. Au vu des résultats financiers dont on parlait plus haut, ça n'a en aucun cas été un frein pour gagner de l'argent. Les Français auront finalement le film sans débourser un seul centime de plus mais, en contrepartie, il faut attendre le 4 décembre prochain.

La seconde, c'est que la stratégie de la Warner peut carrément être remise en question. Le studio n'a pas voulu faire preuve de patience et/ou de prudence avec Tenet, en donnant à Christopher Nolan ce qu'il voulait, à savoir faire l'événement lors de la reprise d'activité des salles. Le metteur en scène s'est imaginé en sauveur des exploitants mais les chiffres montrent que cette ambition était peut-être démesurée par rapport à la réalité du marché. Toutes les salles ne sont pas ouvertes, le virus continue de circuler, les gens n'ont pas forcément envie d'aller au cinéma dans ces conditions et Tenet n'est pas une petite production qui se rembourse en un rien de temps. La Warner a mis de l'argent pour le faire et le promouvoir, ce qui demande un retour sur investissement. Pas étonnant que le studio ait décidé maintenant de reporter la sortie de Wonder Woman 1984 et que d'autres ne font que revoir leur agenda. Tenet y sera allé en éclaireur et permet aux observateurs de tirer des enseignements.