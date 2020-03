Mulan : une courte vidéo dévoile des combats vertigineux

Le 25 mars 2020 débarque sur nos écrans le remake live de "Mulan". Un film qui s'annonce différent des précédents remake de Disney, avec une dimension de film d'action entièrement assumée. Un court spot TV montre Donnie Yen et Liu Yifei en train de manier les armes, et ça s'annonce spectaculaire.

Et si Mulan changeait tout ? Et si, après des remakes live appréciables mais qui n'apportaient rien d'autre que d'importantes recettes à Disney, celui-ci se montrait entièrement différent ? Mulan est un des classiques animés de Disney, sorti en 1998. Il avait fait sensation à l'époque mais sans atteindre les records établis par Aladdin ou encore Le Roi Lion, sortis quelques années plus tôt. Mulan bénéficie sans doute d'un tout petit peu moins de popularité, et c'est peut-être pour cette raison que Disney semble avoir abordé les choses différemment. Particularité de ce Mulan : c'est le premier remake live classé PG-13. Une petite révolution pour Disney dont le coeur de métier est de produire du divertissement très familial !

Mulan s'annonce musclé

Dans un spot TV intitulé "Commander" (en tête d'article), on peut avoir un aperçu de l'action qui sera dans le film. Et on peut s'attendre à une dose de violence - sans doute très légère certes, mais néanmoins réelle -, avec des combats dynamiques où l'agilité se mêle à la puissance. Armes blanches, projectiles enflammés et combats rapprochés... Les acteurs Donnie Yen et Liu Yifei semblent s'en donner à coeur joie !

La sortie du film a été annulée en Chine suite à la propagation du coronavirus. En France, il est pour le moment maintenu à sa date initiale de sortie, le 25 mars 2020. Autre particularité du film, les personnages ne chanteront pas les chansons iconiques du dessin animé, mais ces dernières seront utilisées de manière simplement instrumentale. Il y aura bien des chansons, au moins une nouvelle : "Loyal Brave True", et une reprise de "Reflection", toutes deux interprétées par Christina Aguilera, mais les personnage du film n'auront pas les traditionnelles séquences musicales. Un autre changement qui promet un Mulan en live action bien différent...

Rendez-vous le le 25 mars 2020 au cinéma pour découvrir ce Mulan version 2020.