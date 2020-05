Murder Manual : Découvrez le trailer du film d'horreur avec Emilia Clarke

Découvrez la bande-annonce de « Murder Manual », le film d'horreur porté par Emilia Clarke. Il s'agit d'une nouvelle anthologie d'horreur qui réunit huit films d'épouvante mettant en scène une jeune femme qui passe de cauchemars imaginaires à des cauchemars réels.

Murder Manual est un nouveau film d'horreur d'anthologie porté par Emilia Clarke. La bande-annonce exclusive du film vient de sortir. Celle-ci ne dévoile pas grand chose de l'intrigue, préférant se concentrer sur l'aspect visuel du métrage. Le trailer ne partage ainsi que des situations, des séquences horrifiques tirées des nombreuses histoires présentées dans le film.

Une nouvelle anthologie d'horreur

Murder Manual implique une liste impressionnante de réalisateurs contributeurs comme Douglas Keeve, Toni Tikkanen, Nour Wazzi ou encore Robin Whitten. Chaque cinéaste apporte sa propre vision des choses, son propre mode opératoire et sa propre ambiance. La bande-annonce révèle que toutes les histoires du métrage sont connectées d'une manière ou d'une autre. Elles sont toutes réunies pour former une histoire plus globale.

Outre la présence d'Emilia Clarke, le long-métrage réunit également Maria Olsen, Bryan Manley Davis et Hadley Fraser. Produit par Ammo Content et Hewes Productions, Murder Manual proposera un éventail varié du bestiaire horrifique. Le film présentera des histoires de zombies, de slashers masqués et même des entités paranormales aux proportions bibliques.

Chaque histoire est structurellement connectée pour offrir un produit final cohérent. Le film est donc plus à même de capturer l'attention du public qu'une simple anthologie déconnectée. Murder Manual promet donc d'être une œuvre différente. Le film est déjà disponible sur Amazon Prime US et devrait prochainement faire son chemin sur les principales plateformes de VOD dans les mois à venir.