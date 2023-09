Muriel Robin pousse un coup de gueule et dénonce l'homophobie dans le cinéma

Lors de l'émission "Quelle époque !", Muriel Robin a pointé l'homophobie dans le milieu du cinéma, estimant n'avoir quasiment jamais été approchée car elle est "la seule actrice au monde à dire son homosexualité".

Muriel Robin, une référence de l'humour

Plus besoin de présenter Muriel Robin. Depuis des années, la comédienne et humoriste enchaîne les spectacles et on ne compte plus ses tournées de Zénith en France. Ses sketchs sont devenus des références et on peut aisément la considérer comme une des meilleures dans son domaine.

Mais Muriel Robin, c'est également une actrice. Elle avait notamment remplacé Valérie Lemercier en 1998 pour Les Visiteurs 2. Malgré cela, ses rôles au cinéma sont assez peu nombreux, bien qu'on ait pu la voir dernièrement dans En corps (2022) de Cédric Klapisch et La Chambre des merveilles (2023) de Lisa Azuelos.

Muriel Robin - La Chambre des merveilles ©SND

C'est finalement davantage sur le petit écran qu'elle enchaîne les rôles. On la verra d'ailleurs prochainement dans le téléfilm Les Yeux grands fermés dans lequel la comédienne se montre "exceptionnelle de vérité".

Invitée sur le plateau de Quelle époque ! ce samedi 16 septembre, Muriel Robin a poussé un coup de gueule sur les raisons de sa présence limitée au cinéma. D'après elle, le problème vient d'une homophobie forte dans le milieu.

L'actrice se dit victime d'homophobie dans le milieu du cinéma

Elle commence son intervention en affirmant être "la seule actrice au monde à dire son homosexualité". Anticipant les exemples qui pourraient la contredire, elle enchaîne ensuite :

On va dire Jodie Foster, elle s'est tue pendant 30 ans. Et le jour où elle fait son coming out, elle dit "tant pis maintenant si mes films ne sortent plus dans 3000 salles. Mais je vais pouvoir vivre mon amour au grand jour".

Muriel Robin continue ensuite avec l'exemple de Kristen Stewart, qui était d'abord en couple avec un homme (Robert Pattinson), rendant son "homosexualité un peu sexy, un peu rock". L'actrice argumente, par la suite en expliquant, qu'au cinéma, il faut être "désirable".

Il n’y a pas de comédiens homos qui font une grande carrière (...) Je connais les acteurs homos français, ils se taisent. (...) Si on est homosexuel, on n'est désirable, on n'est pas pénétrable. Et si on n'est pas pénétrable dans cette société et dans le cinéma, on ne vaut rien. Si vous êtes vieilles, moches, on ne vaut rien.

Son intervention a évidemment fait réagir, car Muriel Robin emploi des mots forts justement pour secouer l'opinion sur ce sujet. Mais revenant sur son cas, elle rappelle qu'elle a rempli d'immenses salles, qu'elle peut être considérée comme la femme la plus drôle de France, mais qu'elle n'a reçu que "huit propositions de comédie en 30 ans".

Certains diront alors que Muriel Robin n'a pas été prise, car elle n'est "pas une bonne actrice". Rappelons tout de même sa nomination au César de la Meilleure actrice en 2001 pour Marie-Line, et son International Emmy Awards de la Meilleure actrice remporté en 2007 pour Marie Besnard, l'empoisonneuse.